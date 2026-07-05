Detienen a dos presuntos asaltantes en Capiatá

Dos personas fueron detenidas por agentes de la Comisaría 59 de Toledo Cañada, Capiatá, sospechosas de robo agravado.

Los aprehendidos fueron identificados como Iván Centurión, de 33 años de edad, y Eusebio Escobar Centurión, de 26 años.

En el caso de Escobar, tiene antecedentes por la violación a la ley 4036/10 de armas de fuego.

Los mismos fueron detenidos en la zona de Aldana Cañada, inmediaciones del ex balneario Malivu, de la ciudad de Capiatá.

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Incautan vehículo y evidencias

Agregan que durante el procedimiento incautaron un automóvil de la marca Toyota, dos aparatos celulares, un par de calzados deportivos y una campera con capucha de color negro, elementos que serán sometidos a las diligencias investigativas correspondientes, ya que habrían sido utilizadas en los asaltos.