Policiales
05 de julio de 2026 a la - 00:56

Detienen a dos presuntos asaltantes en Capiatá

Vehículo Toyota Vitz color marrón estacionado en una superficie de tierra, con motos y otro auto al fondo.
Se incautó un vehículo Toyota Vitz durante la detención de dos sospechosos en Capiatá.

Dos sospechosos de cometer asaltos a mano armada fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional en Capiatá. Además incautaron varias evidencias y un vehículo que habrían utilizado para los ilícitos.

Por ABC Color

Dos personas fueron detenidas por agentes de la Comisaría 59 de Toledo Cañada, Capiatá, sospechosas de robo agravado.

Los aprehendidos fueron identificados como Iván Centurión, de 33 años de edad, y Eusebio Escobar Centurión, de 26 años.

En el caso de Escobar, tiene antecedentes por la violación a la ley 4036/10 de armas de fuego.

Los mismos fueron detenidos en la zona de Aldana Cañada, inmediaciones del ex balneario Malivu, de la ciudad de Capiatá.

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Incautan vehículo y evidencias

Agregan que durante el procedimiento incautaron un automóvil de la marca Toyota, dos aparatos celulares, un par de calzados deportivos y una campera con capucha de color negro, elementos que serán sometidos a las diligencias investigativas correspondientes, ya que habrían sido utilizadas en los asaltos.