Escándalo en la Policía: hallaron en una comisaría un vehículo robado y suboficiales lo escondieron de nuevo

El nuevo escándalo en la Policía Nacional (PN) se desató ayer martes y el escenario fue la comisaría 8° de la ciudad de San Estanislao (Santaní), en el departamento de San Pedro.

El abogado paraguayo Jonathan Gómez Nicolino, de 34 años, consignó en su denuncia que representa a la empresa brasileña de alquiler de vehículos denominada Movida Participações SA, que a su vez denunció ante la Policía Civil del estado de Paraná el robo de uno de sus móviles, un Volkswagen Tera, color rojo, año 2025, con chapa TBY7F38.

El rodado fue sustraído el 8 de marzo pasado en el centro de la ciudad brasileña de Guaíra, que queda frente al municipio paraguayo de Saltos del Guairá, al otro lado del río Paraná.

Desde entonces, el coche se hallaba desaparecido, ya que incluso le arrancaron el GPS. Sin embargo, el vehículo cuenta con otro GPS alternativo, que funciona de manera intermitente, según el abogado paraguayo.

Supuestamente, el dispositivo se activó ayer y reveló que el automóvil se encontraba estacionado nada menos que en le predio de la comisaría 8° de Santaní.

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El representante de la empresa brasileña entonces acudió a la citada unidad policial y, efectivamente, encontró el Volkswagen Tera en el estacionamiento. Esto quedó registrado en el video de la cámara frontal del vehículo del abogado.

Policías escaparon en el vehículo robado

El abogado paraguayo que estaba en plan de recuperar el vehículo de sus clientes relató que llegó a conversar con un joven policía que estaba a cargo del coche.

Este resultó ser el suboficial ayudante Denis René Olmedo Cubilla, de 24 años, egresado de la promoción 2024 del Colegio de Policía, es decir, un policía exprés.

Olmedo trabaja como personal del Departamento de Investigaciones de San Pedro, específicamente de la oficina regional de Santaní. Por ende, estaba vestido de civil.

Cuando el abogado y el policía estaban hablando sobre la situación irregular del vehículo, los que serían otros policías de la misma oficina, un hombre y una mujer, subieron al Volkswagen Tera y literalmente huyeron del lugar.

Esto también quedó registrado por la cámara de seguridad del vehículo del abogado, que quedó estacionado en frente.

Hasta ahora, esos otros dos policías que se fugaron con el vehículo mau no fueron identificados.

El suboficial Denis Olmedo, cuando después fue consultado por el vehículo, dijo a sus superiores que ya no lo tenía. Posteriormente, ya se desentendió del rodado, que hasta ahora no aparece.

Sumario en la Dirección General de Asuntos Internos

El presunto grave hecho fue comunicado a la Dirección General de Asuntos Internos, que ahora debe designar a un equipo investigador para indagar la conducta de los agentes de Investigaciones de San Pedro que estaban en posesión del vehículo robado en Brasil.

De hecho, hay una resolución de la Comandancia que prohíbe que los policías utilicen vehículos “mau”.

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Un hecho idéntico había ocurrido el año pasado en Ciudad del Este, cuando una camioneta Jeep robada en Brasil fue localizada en poder de policías del Departamento de Investigaciones.

Cuando eso, los policías de esa unidad también huyeron con el rodado justo cuando iba a ser recuperado.

El vehículo sería recuperado meses después en poder ya de un supuesto robacoches.