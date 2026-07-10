Policiales
10 de julio de 2026 a la - 16:35

Condenan a cuatro años de cárcel a capataz por abigeato en Quiindy

El ex capataz Tomás David Zárate fue condenado tras ser hallado culpable de abigeato en Quiindy.
Tomás David Zárate Báez condenado a cuatro años por abigeato en Quiindy.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. El Tribunal de Sentencia de este distrito condenó a cuatro años de pena privativa de libertad a un capataz de estancia por abigeato y producción de documentos no auténticos.

Por Emilce Ramírez

El tribunal, integrado por los jueces Antonio Benítez (presidente) y los miembros titulares Fabiola Quintero y Pedro Nazer, encontró culpable a Tomás David Zárate (41) por los hechos punibles de abigeato y producción de documentos no auténticos.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los magistrados Fabiola Quinteros, Antonio Benítez,presidente, y Pedro Nazer, miembro titular.
El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los magistrados Fabiola Quinteros, Antonio Benítez, presidente, y Pedro Nazer, miembro titular.

La condena de cuatro años de cárcel para el extrabajador de un establecimiento ganadero fue obtenida por el agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato, Leonardo Cáceres Alvarenga.

Durante las diligencias, se hallaron en su poder guías originales en blanco emitidas por Senacsa y otros documentos que contenían firmas presuntamente falsificadas del dueño de los vacunos.

Fiscal de la Unidad N°2, Leonardo Cáceres.
Fiscal de la Unidad N°2, Leonardo Cáceres.

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Vendió animales de su patrón

El caso se inició en noviembre de 2018 tras la denuncia del ganadero Manuel Evelio Samudio Cáceres, quien había reportado, el 18 de noviembre de 2018, la desaparición de 140 cabezas de ganado de su establecimiento ubicado en la compañía Loma Pyta, distrito de Quiindy

El empleado infiel habría vendido clandestinamente unas 140 cabezas de ganado vacuno.
El empleado infiel habría vendido clandestinamente unas 140 cabezas de ganado vacuno.

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Durante la inspección realizada por agentes de la Brigada Especial Antiabigeato se constató un importante faltante de animales. Aunque el procesado Zárate afirmó haber vendido el ganado con autorización de su patrón, el propietario negó haber autorizado dichas operaciones y desconoció las firmas estampadas en los documentos presentados.

Las pruebas reunidas durante la investigación permitieron demostrar la responsabilidad del acusado y derivaron en su condena, de acuerdo a la Fiscalía.