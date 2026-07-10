Condenan a cuatro años de cárcel a capataz por abigeato en Quiindy

El tribunal, integrado por los jueces Antonio Benítez (presidente) y los miembros titulares Fabiola Quintero y Pedro Nazer, encontró culpable a Tomás David Zárate (41) por los hechos punibles de abigeato y producción de documentos no auténticos.

La condena de cuatro años de cárcel para el extrabajador de un establecimiento ganadero fue obtenida por el agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato, Leonardo Cáceres Alvarenga.

Durante las diligencias, se hallaron en su poder guías originales en blanco emitidas por Senacsa y otros documentos que contenían firmas presuntamente falsificadas del dueño de los vacunos.

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Vendió animales de su patrón

El caso se inició en noviembre de 2018 tras la denuncia del ganadero Manuel Evelio Samudio Cáceres, quien había reportado, el 18 de noviembre de 2018, la desaparición de 140 cabezas de ganado de su establecimiento ubicado en la compañía Loma Pyta, distrito de Quiindy

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Durante la inspección realizada por agentes de la Brigada Especial Antiabigeato se constató un importante faltante de animales. Aunque el procesado Zárate afirmó haber vendido el ganado con autorización de su patrón, el propietario negó haber autorizado dichas operaciones y desconoció las firmas estampadas en los documentos presentados.

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Las pruebas reunidas durante la investigación permitieron demostrar la responsabilidad del acusado y derivaron en su condena, de acuerdo a la Fiscalía.