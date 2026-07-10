Desmantelan laboratorio de procesamiento de marihuana tipo wax en Amambay

La agente fiscal Rossana Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico n.° 2 del Departamento de Amambay, encabezó un procedimiento que permitió desmantelar un laboratorio clandestino dedicado al procesamiento de derivados de marihuana en un establecimiento rural ubicado en la zona de Cerro Kuatia, distrito de Capitán Bado.

El operativo fue ejecutado por agentes del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la División Regional n.° 13, Sede n.° 2, de la Policía Nacional.

El procedimiento se realizó en el marco del Plan de Acción contra el Abuso de Drogas (Sumar).

Durante la intervención fue desmantelado un laboratorio utilizado para la extracción de resina de cannabis con gas butano, más conocida como marihuana tipo wax.

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Lo que incautaron en el operativo

Asimismo, en el lugar fueron destruidos 440 kilogramos de supuesta marihuana picada distribuidos en 22 bolsas arpilleras, 110 kilogramos de supuesta marihuana en rama seca tipo skunk, 10 kilogramos de hachís tipo marroquí.

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También se incautaron tres cilindros metálicos utilizados para el proceso de extracción, 32 garrafas de gas butano, además de dos campamentos precarios y diversos enseres empleados para el funcionamiento del sitio.

El wax (que significa “cera” en inglés) es un concentrado de marihuana altamente potente con una consistencia similar a la miel espesa o cera.

Se obtiene extrayendo el THC de la planta usando solventes como gas butano, alcanzando niveles de THC de entre 70% y 90%; la marihuana tradicional suele tener entre 15% y 20%.