Eliminan más de 32 toneladas de marihuana y capturan a un implicado en Amambay

Agentes del Departamento Regional N°1, Pedro Juan Caballero, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), incautaron 5.530 kilos de marihuana picada y detectaron 9 hectáreas de la misma droga que según los intervinientes, es el equivalente a 27 toneladas, con lo que el total de la droga superó las 32 toneladas.

La totalidad de la droga fue incinerada en el lugar por disposición fiscal, según informó el ente de lucha contra el narcotráfico. Durante la intervención, fue detenido Eleuterio Ojeda Vera, de 64 años, quién será imputado y remitido a la cárcel, según fuentes del Ministerio Público.

La operación se realizó en un inmueble rural de la colonia Aguara Veve, perteneciente al distrito de Capitán Bado, Departamento de Amambay.

Cultivo mecanizado

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que en el lugar se implementaba un sistema de cultivo mecanizado para optimizar las labores de siembra, mantenimiento y cosecha. El procedimiento fue encabezada por la fiscala antidrogas de Amambay, Rossana Coronel.

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