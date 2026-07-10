Policiales
10 de julio de 2026 a la - 09:03

Eliminan más de 32 toneladas de marihuana y capturan a un implicado en Amambay

La droga incautada en la colonia Aguara Veve de Capitán Bado, fue incinerada en el lugar por disposición fiscal, según la Senad.
La droga incautada en la colonia Aguara Veve de Capitán Bado, fue incinerada en el lugar por disposición fiscal, según la Senad.

Agentes de la Senad de Pedro Juan Caballero realizaron una incursión en el área rural de Capitán Bado. Destruyeron marihuana y detuvieron a un sospechoso, según informaron los intervinientes.

Por Eder Rivas

Agentes del Departamento Regional N°1, Pedro Juan Caballero, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), incautaron 5.530 kilos de marihuana picada y detectaron 9 hectáreas de la misma droga que según los intervinientes, es el equivalente a 27 toneladas, con lo que el total de la droga superó las 32 toneladas.

La totalidad de la droga fue incinerada en el lugar por disposición fiscal, según informó el ente de lucha contra el narcotráfico. Durante la intervención, fue detenido Eleuterio Ojeda Vera, de 64 años, quién será imputado y remitido a la cárcel, según fuentes del Ministerio Público.

La operación se realizó en un inmueble rural de la colonia Aguara Veve, perteneciente al distrito de Capitán Bado, Departamento de Amambay.

Los antidrogas detectaron 9 hectáreas de cultivo de marihuana en la colonia Aguara Veve de Capitán Bado.
Los antidrogas detectaron 9 hectáreas de cultivo de marihuana en la colonia Aguara Veve de Capitán Bado.

Cultivo mecanizado

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que en el lugar se implementaba un sistema de cultivo mecanizado para optimizar las labores de siembra, mantenimiento y cosecha. El procedimiento fue encabezada por la fiscala antidrogas de Amambay, Rossana Coronel.

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