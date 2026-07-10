Parque Nacional Paso Bravo: destruyen cultivos de marihuana y campamentos narcos

El informe de la regional número 7 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) indica que una comitiva integrada por esa institución, el Ministerio Público y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) ubicó un total de 8 parcelas de cultivo de marihuana, que totalizaron 32 hectáreas.

Además, encontraron 3 campamentos precarios que eran utilizados por las personas que trabajan en el cultivo ilícito. Estos fueron destruidos, al igual que algunas de las parcelas de la droga.

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Debido a la gran extensión de los cultivos, los cortes de los cultivos de marihuana continuarán mañana, sábado 11 de julio.

Según dijo el fiscal Pablo René Zárate González, los marihuanales y los campamentos estaban dentro del Parque Nacional Paso Bravo.

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El operativo fue desarrollado desde la mañana de este viernes; las incursiones se realizaron por tierra. Además, el procedimiento fue apoyado por un helicóptero debido a la complejidad de la zona.