Policiales
10 de julio de 2026 a la - 18:40

Parque Nacional Paso Bravo: destruyen cultivos de marihuana y campamentos narcos

Agentes en uniformes de la SENAD discuten en un campo verde marcado con un cartel de la Secretaría Nacional Antidrogas.
Los cultivos ilícitos y campamentos de narcotraficantes estaban dentro de la reserva natural, en la zona de Puentesiño.Gentileza

Parcelas de marihuana en etapa de crecimiento y campamentos utilizados por narcotraficantes fueron destruidos este viernes. Estaban dentro de la reserva natural, en la zona del distrito de Sargento José Félix López, más conocido como Puentesiño. Conozca los detalles del operativo.

Por Aldo Rojas

El informe de la regional número 7 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) indica que una comitiva integrada por esa institución, el Ministerio Público y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) ubicó un total de 8 parcelas de cultivo de marihuana, que totalizaron 32 hectáreas.

Además, encontraron 3 campamentos precarios que eran utilizados por las personas que trabajan en el cultivo ilícito. Estos fueron destruidos, al igual que algunas de las parcelas de la droga.

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Debido a la gran extensión de los cultivos, los cortes de los cultivos de marihuana continuarán mañana, sábado 11 de julio.

Según dijo el fiscal Pablo René Zárate González, los marihuanales y los campamentos estaban dentro del Parque Nacional Paso Bravo.

Fuego consume restos de madera y objetos diversos en un entorno natural denso, con humo y llamas visibles.
Los tres campamentos precarios fueron destruidos durante el operativo realizado este viernes.

El operativo fue desarrollado desde la mañana de este viernes; las incursiones se realizaron por tierra. Además, el procedimiento fue apoyado por un helicóptero debido a la complejidad de la zona.