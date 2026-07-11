Polibandi fugitivo fue eliminado a tiros dos días después de liderar asalto a un súper en Alberdi

Durante el tiroteo registrado en la noche del viernes a unos 5 kilómetros de la rotonda Acevedo Cue, en una zona boscosa también fue herido en el antebrazo lado derecho el suboficial superior Lidio Candia.

Los presuntos cómplices de Richard Cáceres Ojeda, identificados como Diego Alberto Valdez Morales (34) y Fabio Luis Gavilán, ambos con varios antecedentes penales, también fueron detenidos.

Fuentes policiales revelaron que Cáceres habría liderado el grupo de maleantes que, munidos de armas largas, tomaron por asalto el supermercado Liz II, sobre la calle 12 de Octubre esquina Ignacio Iturbe de la ciudad de Alberdi, después de las 20:00 del miércoles pasado.

Los criminales llegaron al sitio a bordo de una furgoneta en busca de un monto superior a los G. 1.000.000.000 que supuestamente estaba guardado en la caja de seguridad del establecimiento, donde también viven los propietarios.

Asalto y tiroteo en Alberdi

Sin embargo, los vecinos que presenciaron el ataque alertaron a uno de los familiares de los dueños del comercio. Este se trasladó al lugar y a balazos ahuyentó a los maleantes, que apenas pudieron tomar el dinero que había en las cajas registradoras antes de abandonar el sitio.

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Tras la denuncia, efectivos de la comisaría local y agentes de Investigaciones de Ñeembucú recorrieron toda la zona y a unos kilómetros del lugar del hecho encontraron abandonada la furgoneta que fue utilizada por los delincuentes.

Al no poder huir rápidamente de la ciudad, que tiene sólo una vía de entrada y salida, los criminales optaron por esconderse un par de días en la zona, pues sabían perfectamente que la ruta PY19 Héroes de 1870 iba a estar muy controlada por la Policía durante varios días.

Sin embargo, al parecer la ansiedad de algunos miembros de la gavilla les traicionó y se comunicaron con un antiguo conocido Diego Alberto Valdez Morales, para que vaya a buscarlos a bordo de una ambulancia.

Efectivamente, en la noche del viernes Valdez al mando de una furgoneta Toyota Grand Hiace de color perla, matrícula AAIT 570 ambulancia privada se dirigió a la ciudad de Alberdi supuestamente en busca de una persona gravemente enferma.

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Esa fue la respuesta que dio a los agentes que estaban en un puesto de control poco antes de llegar a la ciudad, pero los agentes de Investigaciones no le creyeron y lo siguieron sigilosamente a bordo de un auto particular.

No llegó a la ciudad

Como ya estaban sospechando por los policías, la ambulancia no llegó a la ciudad de Alberdi. Poco antes de llegar al casco urbano se encostó en una zona oscura donde alzó a varios desconocidos y nuevamente dio vuelta para regresar hacia Villeta, siempre seguido por los agentes.

Pero cuando la ambulancia alcanzó el puesto de control los uniformados que ya estaban al tanto de su verdadera actividad ya lo estaban esperando para detenerlo, sin embargo el chofer aceleró la marcha y atropelló la barrera, lo que generó una feroz persecución.

Los criminales sabían que no tenían salida y que en cualquier momento iban a encontrar una barrera más grande, por lo que salieron del pavimento, abandonaron la ambulancia e intentaron huir a pie, pero fueron alcanzados. Richard Cáceres Ojeda abrió fuego contra sus camaradas y hasta hirió a uno antes de ser fulminado por una ráfaga de balas.

En el operativo también cayeron Valdez –el chofer de la ambulancia– y Fabio Luis Gavilán; se incautaron de un fusil calibre 5.56, una escopeta calibre 12, una pistola calibre 9 mm y ropas.

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El suboficial Richard Cáceres Ojeda ya había sido detenido por varios casos de asaltos, uno de ellos fue en la misma ciudad de Alberdi, en la madrugada del 27 de enero del 2025, donde tomaron de rehenes a unos comerciantes.

Beneficiado por la Justicia

Pero en la huida fueron detenidos y puestos a cargo del Ministerio Público, sin embargo, un Juzgado de la ciudad de Pilar benefició al uniformado con medidas alternativas a la prisión, que aprovechó para escapar.

Cáceres ya cuenta con varias otras órdenes de capturas por asaltos domiciliarios registrados en el departamento de Caaguazú.