Recuperan en Itauguá un automóvil robado en Fernando de la Mora

Un automóvil denunciado como hurtado en Fernando de la Mora fue recuperado en la noche del viernes por agentes del Departamento de Control de Automotores Regional N.° 7 de Ytororó. El rodado fue encontrado abandonado sobre la ruta PY02, en la ciudad de Itauguá, durante una patrulla preventiva e investigativa.

Se trata de un Toyota Corona Premio, color plata, que había sido denunciado como robado el pasado 9 de julio, luego de que su propietario lo dejara estacionado frente a una vivienda mientras participaba de un acontecimiento familiar.

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Patrulla permitió localizar el rodado

El comisario Jorge Gómez explicó que los agentes realizaban recorridos preventivos debido al incremento de robos de vehículos cuando visualizaron el automóvil estacionado en aparente estado de abandono.

Al verificar los datos del rodado, los intervinientes confirmaron que se trataba del vehículo denunciado como hurtado en la jurisdicción de la Comisaría Segunda de Fernando de la Mora, por lo que procedieron a su recuperación.

El jefe policial indicó que el automóvil presentaba aparentes desperfectos mecánicos, circunstancia que habría obligado a los delincuentes a abandonarlo, aunque ese extremo aún deberá ser confirmado durante las pericias.

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El vehículo no contaba con GPS

Según el informe policial, el hurto ocurrió entre la medianoche y las 10:45 del 9 de julio, en la intersección de las calles San Antonio y Corpus Christi, zona norte de Fernando de la Mora.

La víctima relató que dejó el automóvil estacionado frente a la vivienda de su suegra para asistir a un cumpleaños y, al salir en horas de la mañana, ya no encontró el vehículo. Además, manifestó que el rodado no contaba con sistema de rastreo satelital (GPS) y que en su interior quedaron documentos personales y del automóvil.

Allion, Premio e IST, entre los más buscados por delincuentes

El comisario Gómez advirtió que modelos de la marca Toyota continúan siendo los más codiciados por las bandas dedicadas al robo de automóviles.

“Allion, Premio, IST y FunCargo son los vehículos que más se roban”, afirmó el jefe policial, quien explicó que ese escenario motivó el refuerzo de patrullas e investigaciones por parte del Departamento de Control de Automotores.

El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del hurto.