Tres aprehendidos por hurto a farmacia: investigan su presunta participación en otros hechos

Tres presuntos descuidistas fueron aprehendidos por la Policía Nacional en prosecución del hurto agravado registrado durante la madrugada de este viernes en una sucursal de Farmacenter, en la jurisdicción de la Comisaría 11ª Metropolitana. Los investigadores sostienen que el grupo también estaría implicado en otros hechos similares ocurridos en Asunción.

Según el informe policial, el robo ocurrió alrededor de la 01:50, cuando uno de los sospechosos rompió el blíndex del local, ubicado sobre la calle RI 18, ingresó al comercio y se apoderó de ocho perfumes y G. 265.500 de la caja registradora. Mientras tanto, otro hombre aguardaba en una motocicleta para facilitar la fuga.

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Circuito cerrado permitió identificar a los sospechosos

El subcomisario Livio Brizuela explicó que las imágenes del circuito cerrado fueron claves para avanzar en la investigación. Horas después del hecho, la administradora del local entregó las grabaciones y los uniformados iniciaron las averiguaciones.

Las pesquisas condujeron hasta la Comisaría 15ª Metropolitana, donde los tres sospechosos habían sido demorados previamente por un caso de perturbación de la paz pública. La denunciante identificó plenamente a los presuntos autores, así como la motocicleta y el casco utilizados durante el robo, según indicó el jefe policial.

Los aprehendidos fueron identificados como Hugo Damián Varela Cuenca (35), Willian David Andino Crechi (38), ambos paraguayos, y Bruno Javier Espínola Leguizamón (30), de nacionalidad argentina.

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Los investigan por otros robos

Brizuela afirmó que los tres formarían parte de un grupo que venía generando preocupación en varias jurisdicciones policiales de la capital.

Según explicó, el supuesto modus operandi consistía en actuar durante la madrugada, principalmente entre la 01:30 y las 05:00, aprovechando los fines de semana para violentar locales comerciales o romper ventanillas de vehículos y cometer hurtos.

El uniformado agregó que la Policía también analiza la posible participación de los detenidos en otro robo registrado durante el partido de la selección paraguaya en una cadena de farmacias. Ese caso sigue en investigación y se aguarda que otra víctima realice el reconocimiento correspondiente.

Recuperan evidencias e incautan motocicletas

Durante el procedimiento fueron recuperados los ocho perfumes denunciados como hurtados y el dinero sustraído de la caja registradora. Además, los agentes incautaron dos motocicletas cuyas características no coincidirían con sus matrículas y números de chasis.

También fueron confiscados cascos, teléfonos celulares, cuchillos, relojes, billeteras y otros objetos que serán sometidos a pericias para determinar si guardan relación con otros hechos investigados.

De acuerdo con el subcomisario Brizuela, ninguno de los tres aprehendidos registra antecedentes penales. El procedimiento fue comunicado al fiscal de turno, Juan Marcelo García de Zúñiga, quien dispuso la continuidad de las diligencias investigativas.