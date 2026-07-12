Santa Rosa del Aguaray: tres detenidos e incautación de evidencias vinculadas al presunto microtráfico

El allanamiento fiscal-policial fue ejecutado en el barrio Santo Domingo de Santa Rosa del Aguaray, en el marco de una pesquisa por hechos de robos menores. El procedimiento estuvo encabezado por la fiscal de la Unidad Penal Nº 4, Laura Soledad Romero López, con acompañamiento de efectivos de la Comisaría Nº 18 y apoyo del Grupo de Acciones Tácticas de San Pedro.

La investigación apunta a que los sospechosos podrían formar parte de un eslabón dedicado a la comercialización de estupefacientes a cambio de objetos hurtados por consumidores conocidos como “chespis”. Los investigadores afirmaron que los objetos obtenidos mediante pequeños robos serían utilizados como forma de pago para adquirir drogas.

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La intervención fue realizada mediante una orden de allanamiento y registro de domicilio emitida por el juez Penal de Garantías del Primer Turno de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel Villalba. El objetivo era localizar elementos vinculados a los hechos investigados.

Durante el operativo fueron incautadas evidencias consistentes en supuestos estupefacientes, un arma de fuego y aparatos celulares. Además, fueron aprehendidas tres personas que se encontraban en el lugar y que quedaron a disposición del Ministerio Público.

Entre los detenidos se encuentra Sebastián Brizuela Alfonso (41), paraguayo, quien cuenta con antecedentes y medidas judiciales como prohibición de salir del país, portar armas, consumir bebidas alcohólicas y acercarse a una víctima, en una causa por violencia familiar.

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También fue detenido Gabriel Bezmin González Ruiz (22), paraguayo, quien posee antecedentes y medidas cautelares relacionadas con causas por hurto agravado, reducción y hurto. Según los datos oficiales, tenía prohibiciones de salir del país, portar armas y consumir bebidas alcohólicas.

La tercera persona aprehendida fue Norma Beatriz Ruiz Lugo (49), paraguaya, quien no registra antecedentes.

Las evidencias incautadas, las personas detenidas y el acta del procedimiento fueron trasladadas hasta la sede policial, quedando todo a disposición del Ministerio Público, a cargo de la fiscal Laura Soledad Romero López.

Los investigadores sospechan que los elementos encontrados podrían vincular a los detenidos con una estructura de apoyo al microtráfico, donde consumidores entregan objetos hurtados a cambio de sustancias prohibidas.

En Santa Rosa del Aguaray existe preocupación por el aumento de hechos de hurtos menores atribuidos a consumidores de drogas, quienes sustraen herramientas de trabajo, celulares y otros objetos para luego intercambiarlos por estupefacientes. En muchos casos, estos hechos no son denunciados o tienen una respuesta penal limitada debido al bajo valor de los objetos sustraídos.

Según la hipótesis investigativa, quienes comercializan drogas aceptarían estos objetos como forma de pago y posteriormente los venderían, generando un circuito ilegal que conecta los pequeños hurtos con el microtráfico. La Fiscalía continúa con las diligencias para determinar responsabilidades.