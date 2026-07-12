Policiales
12 de julio de 2026 a la - 10:12

Millonarias pérdidas para narcotraficantes tras operativos en el Parque Nacional Paso Bravo

Diversas personas en uniformes camuflados recorren un campo con hileras de plantas de cannabis bajo un sol brillante.
Militares y agentes de la Senad inspeccionan cultivos de marihuana en el Parque Nacional Paso Bravo, en un operativo contra el narcotráfico.Gentileza

Dos días de operativos de erradicación de cultivos de marihuana se realizaron en la reserva natural ubicada en el departamento de Concepción. Conozca las cifras oficiales sobre las pérdidas de los narcotraficantes.

Por Aldo Rojas

Las plantaciones de la droga se encontraban dentro del Parque Nacional Paso Bravo, según el reporte de la regional número 7 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El viernes último se destruyeron 32 hectáreas y 3 campamentos narcos.

En tanto que ayer sábado, lograron la erradicación de 13 hectáreas de marihuana en etapa de crecimiento.

Según las estimaciones realizadas, con el procedimiento realizado el viernes último se quitó de circulación un total de 96.000 kilos de la droga.

Basada en los precios actuales en el mercado nacional, esto arrojó una pérdida estimada en 2.880.000 dólares y, en el mercado extranjero, de 14.400.000 dólares.

Mientras que lo destruido ayer llega a unos 39.000 kilos de la droga, evaluada en el mercado paraguayo en 1.170.000 dólares y en el extranjero llegaría a 5.850.000 dólares.

Hombre con uniforme militar y mochila inspecciona vegetación densa de marihuana, mientras un helicóptero vuela sobre el área.
Los operativos realizados dentro de la reserva natural tuvieron el apoyo de un helicóptero.

De estos operativos participaron, además de los antidrogas, el Ministerio Público y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi). Tuvieron apoyo de un helicóptero que sobrevoló la zona.