Alberdi: exigen justicia para joven víctima de policías “gatillo fácil”

Familiares, amigos y un importante grupo de pobladores de la compañía Zanjita y del microcentro del distrito de Alberdi se manifestaron desde aproximadamente las 17:00 de este lunes frente a la sede del Ministerio Público de la localidad para exigir el esclarecimiento de la muerte de Nahuel Cáceres Sosa (22) El deceso del joven ocurrió aproximadamente a las 05:30 tras un cuestionado procedimiento policial.

Los manifestantes aseguraron que existen fundadas dudas sobre la versión oficial de los hechos.

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Aseguraron que en el lugar donde fue encontrado el vehículo del joven fallecido no existen huellas de frenado ni otros indicios que respalden la hipótesis presentada por la Policía Nacional.

Asimismo, afirmaron que Nahuel Cáceres Sosa fue abatido por efectivos policiales y que, posteriormente, el automóvil fue hallado en una cuneta con más de 30 impactos de bala. Considerando estos datos, solicitaron una investigación exhaustiva e imparcial para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

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El fiscal Diego Benítez informó que el Ministerio Público continúa recopilando evidencias, analizando pericias y reuniendo todos los elementos de prueba para determinar las responsabilidades en el caso.

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Indicó que, con base en los resultados de la investigación, se resolverá la eventual imputación de los ocho policías detenidos, quienes permanecen recluidos en la Dirección de Policía de Ñeembucú, en la ciudad de Pilar.