Hipótesis contradictorias sobre extraña muerte de un joven tras un disparo en Coronel Oviedo

La víctima fue identificada como Pedro Fabián Sanabria Acuña, de 31 años, quien sufrió una herida de arma de fuego a la altura de la boca. Fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Materno Infantil de Coronel Oviedo, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Mientras el informe policial refiere un presunto disparo accidental, vecinos aseguran que se habría tratado de un suicidio y los familiares sospechan que la víctima pudo haber sido asesinada.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 26ª del barrio Primero de Marzo, el hecho ocurrió alrededor de las 12:40 en una vivienda del asentamiento San Rafael. Según la manifestación de Hugo Monzón García, de 23 años, ambos se encontraban juntos cuando la víctima manipulaba un revólver calibre 22 y, presuntamente, el arma se disparó de manera accidental, provocándole la lesión fatal.

En el procedimiento fue incautado un revólver marca Doverman Extra, calibre 22, sin número de serie visible, que contenía cinco cartuchos en el tambor, de los cuales dos estaban percutidos. El arma quedó a disposición del Ministerio Público como evidencia.

Hasta el Hospital Materno Infantil acudieron la fiscal Norma Montanía y la médica forense Lorena Mascareño, quien diagnosticó como probable causa de muerte un traumatismo craneoencefálico por disparo de arma de fuego. Personal del Departamento de Criminalística también intervino en el procedimiento para el levantamiento de evidencias.

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Ante estas discrepancias, el Ministerio Público dispuso que el cuerpo sea remitido a la Morgue Judicial de Asunción para la realización de la autopsia correspondiente, cuyo resultado será clave para determinar la causa y la forma de la muerte, así como para orientar el curso de la investigación.

Las autoridades señalaron que la pesquisa continúa y que no se descarta ninguna hipótesis hasta contar con los resultados de los estudios forenses y las demás diligencias investigativas.