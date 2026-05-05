Imputarán por tentativa de homicidio a comerciante que hirió de bala a su vendedor en Coronel Oviedo

La investigación quedó a cargo de la fiscal Noelia Montanía, quien señaló que el trasfondo del caso estaría relacionado a un aparente ajuste de cuentas entre ambos hombres.

Según los datos preliminares, la víctima trabajaba retirando mercaderías del local comercial perteneciente a Núñez bajo la modalidad de crédito. Posteriormente debía comercializar los productos y entregar el dinero correspondiente una vez concretadas las ventas.

Sin embargo, de acuerdo con la investigación, en al menos dos ocasiones Diego Ariel Barreto Narváez habría retirado mercaderías por un valor aproximado de G. 50 millones y hasta el momento no habría abonado el monto correspondiente.

Aparentemente, esta situación habría derivado en el altercado entre ambos hombres que terminó con un disparo de arma de fuego en la cabeza de la víctima.

La fiscal indicó además que ya fueron realizados estudios periciales y levantamiento de evidencias en el lugar del hecho. Todos los elementos recabados serán remitidos a laboratorios forenses para el análisis correspondiente dentro de la investigación.

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No reviste gravedad

Por otra parte, desde el Hospital General de Coronel Oviedo, la directora Lorena Campos informó que el estado de salud de Diego Ariel Barreto Narváez es estable y que no reviste gravedad.

De acuerdo con el informe médico, la bala habría producido prácticamente un roce o refilón en la cabeza, por lo que el joven no presenta proyectil alojado ni lesiones internas de consideración.

La médica explicó que al momento de su ingreso fueron realizados todos los estudios físicos y clínicos correspondientes, sin detectarse daños en órganos vitales ni heridas que comprometan su vida.

Actualmente, el paciente permanece lúcido, estable y en observación médica, aunque existe una alta probabilidad de que reciba el alta médica en el transcurso de este martes.