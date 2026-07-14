Policiales
14 de julio de 2026 a la - 11:42

Fugados de la cárcel de Misiones podrían huir hacia Itapúa y montan operativo cerrojo

Cuatro hombres uniformados con chalecos reflectantes y armas, controlan la seguridad en el peaje de Mayor Otaño bajo un cielo nublado.
La Policía Nacional realiza un control de seguridad en el peaje de Mayor Otaño, Itapúa, ante la fuga de dos delincuentes.gENTILEZA

La Dirección Departamental de la Policía Nacional en Itapúa despliega un operativo cerrojo debido a la fuga de dos criminales de la Penitenciaría Regional de Misiones. Uno de los condenados sería de Itapúa y el otro de Caazapá, por lo que no descartan que se dirijan hacia la zona.

Por Sergio González

El director de la Dirección Departamental de la Policía Nacional en Itapúa, comisario principal Hilario Godoy, manifestó a la prensa que despliegan un operativo cerrojo en el oeste del departamento, ante la confirmación de la fuga de dos reclusos de la Penitenciaría Regional de Misiones.

Indicó que uno de los condenados que se escapó tiene residencia en San Pedro del Paraná, por lo que mantienen en alerta la zona.

Se trata de Ignacio Cubilla (51), condenado a 13 años de cárcel por un caso de tráfico de drogas del año 2018.

Junto a su primo, también condenado, lideraba un esquema de narcotráfico hacia la Argentina. En diciembre de 2022 había sido herido de bala en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa, tras apuñalar a dos guardiacárceles.

Cinco policías con chalecos reflectantes organizan el tráfico en control policial, con una moto y camioneta marcadas de la Policía Nacional.
Policías nacionales realizan controles de seguridad en carretera de Itapúa tras la fuga de dos delincuentes.

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Reo conocido

El otro fugado sería Pascual Benítez Miranda (42), condenado a 26 años de prisión en la causa por el homicidio de un comerciante en Cruce Kimex (Carlos Antonio López), Itapúa.

Tres policías conversan al lado de un coche blanco, mientras un civil en motocicleta dialoga con ellos en una carretera rural.
La Policía Nacional realiza controles en Itapúa tras la fuga de dos presos de la Penitenciaría Regional de Misiones.

Se presume que era el sicario, pero nunca se comprobó la autoría moral del crimen. En la causa investigada, el tribunal de sentencia absolvió al político y exconcejal departamental Benjamín Adaron Monzón.

Pascual sería oriundo de Yuty, por lo cual no descartan que pase por el departamento. También estuvo recluido en el Cereso de Itapúa.

Las comisarías locales realizan controles ruteros en las principales vías de acceso al departamento, según detalló. Las zonas custodiadas serán San Cosme y Damián, General Delgado, Coronel Bogado y San Pedro del Paraná.

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Los condenados

Ignacio Cubilla fue detenido en San Pedro del Paraná, en abril de 2018, durante un operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en una lujosa vivienda de la compañía Guazú Yguá.

Ignacio Cubilla en el momento de su detención por la Senad, en San Pedro del Paraná, enb abril de 2018. Cubilla soporta una condena a 13 años de cárcel por narcotráfico. Hoy atacó a dos guardias con un cuchillo, y fue herido de bala.
Ignacio Cubilla en el momento de su detención por la Senad, en San Pedro del Paraná, en abril de 2018.

De acuerdo con los investigadores, eran en ese entonces los mayores “exportadores” de droga hacia el Río de la Plata, Argentina y Uruguay, países a los que periódicamente remesaban toneladas de la hierba, tanto por vía aérea como en embarcaciones.

Aparentemente, la red mafiosa tenía distribuidas pistas clandestinas en varias partes de Caazapá e Itapúa, desde donde enviaban en pequeñas avionetas unos 500 kilos de droga hacia el sur del continente.

Pascual Benítez Miranda, encarcelado.
Pascual Benítez Miranda, encarcelado.

Pascual Benítez Miranda fue condenado en 2023 como autor material del sicariato de Carlos Jorge Delvalle Lugo.

Este fue acribillado el 14 de setiembre de 2018 en su comedor San Jorge, que funciona sobre la Ruta PY06, en el Cruce Kimex, límite entre Itapúa y Alto Paraná. Había sido detenido en Alto Verá, por lo que no descartan que busque refugio en la zona de Itapúa.