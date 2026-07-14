Fugados de la cárcel de Misiones podrían huir hacia Itapúa y montan operativo cerrojo

El director de la Dirección Departamental de la Policía Nacional en Itapúa, comisario principal Hilario Godoy, manifestó a la prensa que despliegan un operativo cerrojo en el oeste del departamento, ante la confirmación de la fuga de dos reclusos de la Penitenciaría Regional de Misiones.

Indicó que uno de los condenados que se escapó tiene residencia en San Pedro del Paraná, por lo que mantienen en alerta la zona.

Se trata de Ignacio Cubilla (51), condenado a 13 años de cárcel por un caso de tráfico de drogas del año 2018.

Junto a su primo, también condenado, lideraba un esquema de narcotráfico hacia la Argentina. En diciembre de 2022 había sido herido de bala en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa, tras apuñalar a dos guardiacárceles.

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Reo conocido

El otro fugado sería Pascual Benítez Miranda (42), condenado a 26 años de prisión en la causa por el homicidio de un comerciante en Cruce Kimex (Carlos Antonio López), Itapúa.

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Se presume que era el sicario, pero nunca se comprobó la autoría moral del crimen. En la causa investigada, el tribunal de sentencia absolvió al político y exconcejal departamental Benjamín Adaron Monzón.

Pascual sería oriundo de Yuty, por lo cual no descartan que pase por el departamento. También estuvo recluido en el Cereso de Itapúa.

Las comisarías locales realizan controles ruteros en las principales vías de acceso al departamento, según detalló. Las zonas custodiadas serán San Cosme y Damián, General Delgado, Coronel Bogado y San Pedro del Paraná.

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Los condenados

Ignacio Cubilla fue detenido en San Pedro del Paraná, en abril de 2018, durante un operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en una lujosa vivienda de la compañía Guazú Yguá.

De acuerdo con los investigadores, eran en ese entonces los mayores “exportadores” de droga hacia el Río de la Plata, Argentina y Uruguay, países a los que periódicamente remesaban toneladas de la hierba, tanto por vía aérea como en embarcaciones.

Aparentemente, la red mafiosa tenía distribuidas pistas clandestinas en varias partes de Caazapá e Itapúa, desde donde enviaban en pequeñas avionetas unos 500 kilos de droga hacia el sur del continente.

Pascual Benítez Miranda fue condenado en 2023 como autor material del sicariato de Carlos Jorge Delvalle Lugo.

Este fue acribillado el 14 de setiembre de 2018 en su comedor San Jorge, que funciona sobre la Ruta PY06, en el Cruce Kimex, límite entre Itapúa y Alto Paraná. Había sido detenido en Alto Verá, por lo que no descartan que busque refugio en la zona de Itapúa.