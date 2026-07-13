Maniataron y dejaron encerradas a tres mujeres en atraco domiciliario en Encarnación

Un atraco domiciliario fue cometido la noche de este domingo, cerca de las 19:20, en un loteamiento nuevo del barrio San Isidro, en la ciudad de Encarnación. El reporte de la Policía Nacional indica que tres mujeres fueron víctimas del asalto.

Los supuestos autores del hecho serían tres hombres que actuaron encapuchados y uno de ellos con un arma de fuego, según la denuncia.

Las víctimas se identificaron como Lourdes Belén Mereles Cena (28), Ivana Nayely Cardozo Cena (18) y Mayra Sigal Saucedo (19), las dos primeras de nacionalidad paraguaya, mientras que la última, argentina.

Agentes de la Comisaría 40ª llegaron al sitio tras ser alertados por una llamada al sistema 911. Encontraron a las mujeres encerradas dentro de una de las habitaciones de la vivienda, con la llave puesta desde afuera.

Además, relataron a los intervinientes que fueron reducidas al llegar a la vivienda y que terminaron maniatadas. Los maleantes se llevaron una camioneta Toyota Hilux modelo 2011, de color negro, sin chapa, además de teléfonos celulares y joyas varias.

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Atraco domiciliario

La propietaria de la vivienda, Lourdes Mereles, sería comerciante, según los intervinientes. Detalló que en el momento del hecho estaba con su sobrina y una amiga. Las mismas salieron por pocos minutos y, al regresar, los asaltantes estaban dentro de la casa.

Tras llegar, fueron intimadas a punta de arma de fuego. Los atracadores exigían dinero en todo momento, según describieron las mujeres.

Luego de encerrarlas en una habitación, esculcaron la residencia para buscar el supuesto dinero.

La comerciante detalló a los investigadores que no contaba con dinero en efectivo en la residencia.

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Investigan el caso

Una de las víctimas dijo que guardó su celular cuando se percató del asalto. Cuando los maleantes se fueron de la residencia llamaron a la Policía.

Sobre el rodado, manifestó que estaba sin chapa porque se encuentra en proceso de trámite, supuestamente.

Los intervinientes convocaron a personal técnico de los departamentos de Criminalística, Investigaciones y Automotores. También informaron del caso al agente fiscal de turno, Ever Williams.