Incautaron más de 500 celulares en la Penitenciaría de Oviedo

La requisa de ayer en la Penitenciaría de Coronel Oviedo arrojó como principal resultado el hallazgo de 516 teléfonos. El objetivo del operativo precisamente era erradicar la gran cantidad de estafas que se realizan desde el interior de las cárceles.

El ministro Rodrigo Nicora estimó que, considerando el número de reos que tiene esa cárcel, se puede indicar que al menos el 30% de la población tenía un teléfono. “Después hay que ver si esos teléfonos celulares tenían un chip, tenían dos chips. Hay mucho todavía por hacer”, declaró.

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Penal intervenido y director apartado

En consecuencia, todo el plantel de la penitenciaría fue apartado de su cargo y sometido a sumario, manifestó.

“Evidentemente, eso ya ameritó una intervención”, manifestó. Según el ministro, el operativo comenzó a las 5:30 y concluyó cerca del mediodía. Añadió que no existen antecedentes de una requisa integral de esta magnitud en ese establecimiento penitenciario.

Nicora indicó además que los aparatos fueron lacrados, inventariados e identificados según la celda donde fueron hallados para ser puestos a disposición de los departamentos de Delitos Económicos y Cibercrimen de la Policía Nacional.

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“Todo eso va a ser puesto a disposición del Departamento de Delitos Económicos, de Cibercrimen de la Policía Nacional. Ellos tienen la tecnología y las capacidades para hacer un trabajo pormenorizado”, manifestó.

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Falta de inhibidores de señal

En otro momento, confirmó que hasta ahora el Ministerio de Justicia no posee inhibidores de señal, lo cual permite que se utilicen teléfonos dentro de las cárceles.

Nicora explicó que la implementación depende de la ubicación de cada establecimiento, ya que en zonas urbanas estos equipos pueden afectar el servicio de telefonía de la población.

El ministro sostuvo que el Gobierno avanza en la adquisición de tecnología para impedir el funcionamiento de celulares dentro de los recintos penitenciarios, especialmente en establecimientos alejados de centros urbanos.

“El problema de fondo es cortar esa posibilidad, desalentar el ingreso de estos equipos, ya entendiendo que no van a ser útiles dentro de estos recintos”, consideró.

Agregó que el proceso de compra ya se encuentra en trámite y estimó que los nuevos equipos podrían comenzar a utilizarse en aproximadamente un mes y medio a dos meses, si el procedimiento administrativo avanza sin contratiempos.

Ingreso de celulares, un problema recurrente

Nicora reconoció que la presencia de teléfonos celulares constituye una problemática recurrente dentro del sistema penitenciario y la vinculó con hechos de corrupción.

Añadió que el Ministerio continúa aplicando rotaciones de personal, sumarios administrativos y desvinculaciones de funcionarios para fortalecer los controles y reducir las vulnerabilidades dentro de las penitenciarías.