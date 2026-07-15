Brasileño capturado por crimen en Ypané mató a su abogado porque tardaba en sacarlo de la cárcel

El asalto y homicidio ocurrieron el martes 7 de julio pasado, a las 17:39 aproximadamente, en un camino vecinal de la compañía Costa Alegre del distrito de Ypané departamento Central.

El comerciante asesinado fue Carlos Nelson Núñez, de 43 años, quien acusó un tiro en la cara y que fue atacado cuando manejaba su camioneta doble cabina, en la que transportaba a su hija de cuatro años.

El ahora fallecido vivía a dos cuadras de donde le dispararon. Estaba llegando de su negocio, la frutería y verdulería Valentina, situada a su vez en pleno centro de Ypané.

Lea más: Ypané: cae veterano criminal brasileño por el asalto y asesinato de un verdulero

Aparentemente, le robaron unos G. 10 millones. Los autores materiales fueron dos hombres que escaparon en una motocicleta. Otro hombre los escoltó en otra motocicleta.

Una cámara de seguridad grabó parcialmente el crimen, aunque otras cámaras sí captaron nítidamente a los asesinos cuando escapaban de la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Precisamente, gracias a estas últimas imágenes, policías del Departamento de Homicidios de Asunción pudieron establecer el circuito de escape y llegar hasta el lugar donde se escondieron los autores del hecho, que resultó ser una casa del asentamiento San Valentín 1, situada a dos kilómetros de la escena del crimen.

Tras crimen de comerciante en Ypané, allanamientos y captura de sospechosos

De hecho, ese lugar fue allanado tres días después del homicidio, el viernes 10 de julio, y allí fue capturado el que la Policía asegura es el tirador que acabó con la vida del verdulero, Leuterio Altamiro, brasileño, de 60 años, con múltiples antecedentes por asalto, homicidio e incluso extorsión desde la cárcel.

Lea más: Crimen de verdulero en Ypané: confirman que usaron la misma arma en otro asesinato

Al día siguiente, el sábado 11 de julio, los mismos policías efectuaron otros dos allanamientos en el Bañado Sur de Asunción, tras los cuales informaron la detención del supuesto conductor de la motocicleta usada en el crimen, Alexis Rodrigo Brítez Barrios, de 29 años, también con frondosos antecedentes por asalto y homicidio.

Tras ser imputados por la fiscala de J. A. Saldívar, Alejandra Vera, los dos sospechosos fueron encarcelados por orden del juez de Luque, Nelson Romero.

Hoy, miércoles 15 de julio, el brasileño y el paraguayo deben ser trasladados desde el Departamento Judicial de Asunción, donde están depositados, hasta el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú), donde tienen que cumplir su prisión preventiva, según el oficio judicial.

Sin embargo, también podrían ser destinados a otra penitenciaría del interior del país, según la disponibilidad del Ministerio de justicia (MJ).

Brasileño sospechoso del crimen es muy conocido en el sistema penitenciario

El supuesto autor del disparo fatal, Leuterio Altamiro, registra un amplio historial delictivo en nuestro país, con ingresos al sistema penitenciario desde los primeros años de la década de los 90.

Protagonizó uno de los primeros casos de “preso sambuku” descubiertos en Paraguay, el 8 de noviembre de 1996, cuando se intervino la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y se constató que Leuterio Altamiro era uno de los internos que salieron con un permiso no autorizado por la Justicia y ya no volvieron a la cárcel.

El 23 de marzo de 1997, estando fugitivo, Leuterio mató a balazos y frente a toda su familia a su abogado Óscar Lucilo Medina Gómez, en Luque, simplemente porque estaba tardando en sacarlo de la cárcel.

Fue capturado al día siguiente tras un enfrentamiento contra la Policía, luego de que junto a su banda cometieran un asalto a una bodega de San Lorenzo. En esa refriega murió uno de los malvivientes que acompañaba a Leuterio.

Condenas por el asesinato de su abogado y otros delitos

Por la muerte de su abogado en Luque, fue condenado a 25 años, y por el asalto a la bodega en San Lorenzo, fue sentenciado a 6 años.

El 31 de julio de 1999 volvió a escapar de Tacumbú, con otros dos presos, pero Leuterio fue recapturado también ese mismo día, luego de tomar de rehén al chofer y a los pasajeros de un colectivo de la Línea 6, en el que pretendía salir de Asunción.

Fue investigado en esa época por el entonces juez del Crimen, Emiliano Rolón Fernández, hoy día fiscal general del Estado (FGE), por supuestamente planear un atentado contra el entonces juez del Crimen, Jorge Bogarín González, hoy día ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

El entonces fiscal de Antisecuestro, Rogelio Ortúzar, imputó a Leuterio Altamiro y otro preso de Tacumbú, Charles Albert Martínez Cámera, el 16 de julio de 2008, por extorsiones telefónicas desde el penal. Amenazaban con mandar a secuestrar a los familiares de sus víctimas si no pagaban.

El 6 de diciembre de 2011, Leuterio fue condenado a 10 años y Charles fue penado con 15 años. La Fiscalía pidió 25 años para ambos.

Pese a que le quedaban 6 años de su condena de 25 años y 2 años de su sentencia de 10 años, Leuterio Altamiro salió de la cárcel en 2016.

El 3 de diciembre de 2016, justamente, se encontraron sus documentos la escena de un asalto a una cabina telefónica del barrio Jara de la Asunción.

Leuterio Altamiro fue recapturado el 24 de febrero de 2017 en Ñemby, luego de que supuestamente comandara un asalto contra un contratista de obras que salía de un banco de Fernando de la Mora.

Durante su última etapa en Tacumbú, se alió con el Clan Rotela (CR). El 15 de setiembre de 2023, grabó un video de protesta contra la comida que les llegaba a los internos, dirigido principalmente al entonces ministro de Justicia, Ángel Barchini.

Hasta antes de la operación Veneratio, ejecutada el 18 de diciembre de 2023, era uno de los líderes de los prisioneros.

Salió en libertad por última vez el 13 de mayo de 2024 y desde entonces, una vez más, volvió a las andanzas, considerando que ahora ya está nuevamente preso y de otra vez por homicidio.