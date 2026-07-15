Liberación: imputan a conductor de camión que transportaba marihuana en San Pedro

Por otra parte, el agente del Ministerio Público informó que hoy estará solicitando al Juzgado de San Estanislao la prisión preventiva del conductor, quien esta mañana se abstuvo de declarar. El caso está caratulado como “tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes”.

Comunicó que también solicitará la orden de incineración del cargamento incautado, que totalizó una cantidad de 1.918 kilos. Para la quema del producto se estarían utilizando las instalaciones de una empresa privada que opera en la colonia Jejuí.

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El procedimiento inicial de este caso estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 22ª de la colonia Jejuí, llevado a cabo ayer sobre la ruta PY08, durante un control de rutina que habitualmente realizan los uniformados destacados en la sede policial, ubicada en el distrito de Liberación, departamento de San Pedro.

La persona detenida en este proceso es Reinaldo Teixeira Do Nascimento, de 38 años, domiciliado en Naranjal, Alto Paraná. El mismo estaba al mando de un tractocamión de la marca Scania, modelo 144/1999, año 1999, color blanco, chapa Nº NBB045, PY, con semirremolque de color azul.

Carga custodiada

En lo que respecta a la carga decomisada, el fiscal de Lucha contra el Narcotráfico del departamento de San Pedro, Jorge Encina, manifestó que el producto está siendo custodiado por personal de la FOPE y efectivos de la comisaría de la zona, en espera de la orden de incineración de los casi dos mil kilos de marihuana.

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Agilizar los trámites

Asimismo, mencionó que se está realizando un arduo trabajo para poder agilizar los trámites correspondientes del caso, ya sea con el Juzgado de Santaní como también con las otras instancias que indefectiblemente deben estar al tanto del desarrollo del proceso y de la toma de declaraciones.