Forenses ratifican que María Fernanda sufrió un golpe mortal en la cabeza y que intentaron provocarle un aborto

Durante la audiencia declararon especialistas forenses, quienes respaldaron la teoría fiscal de que la adolescente, María Fernanda Benítez, recibió un violento golpe en la cabeza que le causó una muerte casi inmediata y confirmaron indicios de un intento de interrupción del embarazo que cursaba.

El fiscal Fermín Segovia informó que en la jornada comparecieron integrantes del equipo que participó en la autopsia de la víctima, entre ellos la médica forense Carolina Bernal y el director de Medicina Forense del Ministerio Público, Pablo Lemir. Solo resta la declaración de uno de los profesionales que integró el equipo encargado del examen del cuerpo.

Fiscalía sostiene que existió un intento de aborto

Segovia señaló que la declaración del doctor Pablo Lemir fortaleció la hipótesis sostenida desde el inicio de la investigación respecto de que existieron maniobras para provocar la pérdida del embarazo de María Fernanda Benítez.

Indicó que el especialista, además de dirigir Medicina Forense, cuenta con amplia experiencia y especialización en ginecología de adolescentes, por lo que consideró que su testimonio otorga mayor respaldo científico a la teoría planteada por el Ministerio Público.

Traumatismo de cráneo fue la principal causa de muerte

Respecto a la causa del fallecimiento, el fiscal explicó que los forenses concluyeron que la lesión determinante fue un traumatismo craneoencefálico ocasionado por un fuerte golpe en la cabeza, donde se detectó una lesión de aproximadamente diez centímetros.

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No obstante, aclaró que los especialistas no descartaron completamente que la víctima también haya sufrido inhalación de humo durante el incendio, aunque sostuvieron que el golpe fue el factor de mayor relevancia para producir la muerte.

Asimismo, indicó que los médicos no encontraron lesiones compatibles con un estrangulamiento, ya que no encontraron daños internos ni externos en el cuello.

Los especialistas también aclararon que el desprendimiento de una extremidad no fue consecuencia de un corte, sino de la intensa exposición del cuerpo al fuego, coincidiendo con la hipótesis sostenida por la Fiscalía desde el inicio de la investigación.

De acuerdo con los peritos, la muerte de la adolescente se habría producido en un corto lapso tras recibir el golpe, antes de que el cuerpo fuera alcanzado por las llamas.

Fiscal cuestiona nuevos incidentes de la defensa

Durante la audiencia, las defensas volvieron a plantear incidentes relacionados con el procedimiento utilizado por la Fiscalía durante la producción de pruebas.

Segovia sostuvo que el Tribunal de Sentencia rechazó nuevamente esos planteamientos e incluso advirtió a los abogados sobre la reiteración de cuestionamientos ya resueltos, señalando que podrían aplicarse medidas disciplinarias si persisten las presentaciones repetitivas.

El fiscal expresó además su molestia por las nuevas objeciones, recordando que el juicio lleva más de un mes de desarrollo y que el Ministerio Público incluso aceptó un orden de producción de pruebas propuesto por las propias defensas.

Afirmó que los nuevos reclamos son extemporáneos, improcedentes y no se encuentran contemplados en el Código Procesal Penal, por lo que pidió al Tribunal encauzar nuevamente el desarrollo del juicio para avanzar hacia la culminación de la etapa probatoria.

Defensa denuncia irregularidades

Por su parte, el abogado Bernardo Villalba, defensor de Franco Acosta, cuestionó el rechazo de los incidentes promovidos por la defensa y afirmó que las pruebas documentales del Ministerio Público no fueron incorporadas conforme al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal.

Sostuvo que los documentos debieron ser remitidos previamente por la secretaría del juzgado al Tribunal de Sentencia y no ser presentados durante el desarrollo de las declaraciones testificales.

Según el defensor, el tribunal no cuenta formalmente con esas documentaciones ni verifica si corresponden a las pruebas ofrecidas oportunamente, situación que calificó de arbitraria e ilegítima.

Villalba también indicó que el objeto de este juicio no es determinar quién asesinó a María Fernanda Benítez ni establecer la mecánica del feminicidio, sino analizar la responsabilidad de los acusados adultos por los presuntos hechos de frustración de la persecución penal y otros delitos vinculados al encubrimiento. En ese sentido, afirmó que la defensa considera que el Ministerio Público pretende incorporar elementos que corresponderían al proceso seguido contra el principal acusado del crimen.