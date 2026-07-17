Destruyen más de 21 toneladas de marihuana y campamentos narcos en Cerro Corá

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con base en Pedro Juan Caballero, informaron que realizaron un operativo en el área rural de Cerro Corá, departamento de Amambay, a unos 40 kilómetros de esta capital departamental.

Durante la incursión, los agentes antidrogas destruyeron 7 hectáreas de marihuana en diversas etapas que, según sus cálculos equivale a 21 toneladas del estupefaciente, una parte en etapa de germinación, otra de crecimiento y otra en etapa de cosecha, según detallaron.

La intervención también permitió el decomiso e incineración de 300 kilos de ramas y 50 kilos en semillas de la misma droga, elementos de acopio y procesamiento como 3 campamentos y 4 zarandas; además, incautaron una motocicleta de 150 cilindradas, según un boletín oficial.

No hubo detenidos

Desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) puntualizaron que no hubo detenidos durante la operación. El procedimiento estuvo a cargo de agentes especiales de la zona con el apoyo de Fuerzas Especiales de la misma institución.

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Por la Fiscalía estuvo al frente el fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, quien informó que tratarán de identificar a los responsables de lo incautado para ponerlos a disposición de la justicia.