Dron sobrevoló cerca de la Penitenciaría de Misiones y se activó protocolo de seguridad

Alrededor de las 20:30 del sábado, un dron sospechoso fue detectado en las inmediaciones de la Penitenciaría Regional de Misiones, a unos 100 metros del perímetro de seguridad, informó el Ministerio de Justicia (MJ).

Tras la detección, agentes penitenciarios activaron de inmediato el protocolo preventivo de seguridad. La alerta fue comunicada al personal penitenciario de guardia, a efectivos de la Policía Nacional apostados frente al establecimiento y al personal militar encargado de la custodia perimetral.

Como parte del procedimiento, se reforzaron las medidas de vigilancia y el control de la zona, según informó el MJ.

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No hubo incidentes ni ingreso de objetos prohibidos

Según el informe oficial, el dron se retiró del sector sin que se registraran ingresos de elementos prohibidos, incidentes de seguridad o alteraciones al orden interno.

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El Ministerio de Justicia indicó que continúa el monitoreo de la situación y la aplicación de medidas preventivas para resguardar la seguridad institucional.