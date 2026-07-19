Policiales
19 de julio de 2026 a la - 08:57

Dron sobrevoló cerca de la Penitenciaría de Misiones y se activó protocolo de seguridad

La imagen muestra un entorno nocturno, probablemente al aire libre. No hay personas visibles en la escena. Se aprecian varias fuentes de luz, incluyendo dos faroles que iluminan la área cercana y sugieren que es un espacio utilizado para actividades, posiblemente un campo deportivo. En la parte superior, hay una luna parcialmente oculta por nubes, y en el área marcada, se puede ver un objeto luminoso, que podría ser un planeta o una estrella brillante, pero no se puede identificar con certeza su naturaleza. No se reconocen elementos visuales relacionados con un equipo de fútbol, como camisetas o escudos, y no hay monumentos o lugares icónicos identificables en la imagen. La ambientación parece ser serena y tranquila, sin acciones específicas en curso. No hay texto visible ni elementos adicionales de contexto noticioso.
En el círculo verde, la imagen tomada del dron sobrevolando en inmediaciones de la Penitenciaría Regional de Misiones.Gentileza

Un dron fue detectado en las inmediaciones de la Penitenciaría Regional de Misiones, lo que motivó la activación del protocolo preventivo de seguridad.

Por ABC Color

Alrededor de las 20:30 del sábado, un dron sospechoso fue detectado en las inmediaciones de la Penitenciaría Regional de Misiones, a unos 100 metros del perímetro de seguridad, informó el Ministerio de Justicia (MJ).

Tras la detección, agentes penitenciarios activaron de inmediato el protocolo preventivo de seguridad. La alerta fue comunicada al personal penitenciario de guardia, a efectivos de la Policía Nacional apostados frente al establecimiento y al personal militar encargado de la custodia perimetral.

Como parte del procedimiento, se reforzaron las medidas de vigilancia y el control de la zona, según informó el MJ.

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No hubo incidentes ni ingreso de objetos prohibidos

Según el informe oficial, el dron se retiró del sector sin que se registraran ingresos de elementos prohibidos, incidentes de seguridad o alteraciones al orden interno.

El Ministerio de Justicia indicó que continúa el monitoreo de la situación y la aplicación de medidas preventivas para resguardar la seguridad institucional.