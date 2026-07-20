Policiales
20 de julio de 2026 a la - 09:37

Atraco domiciliario: vinieron de visita y fueron víctimas de violento hecho de inseguridad en Cambyretá

Grupo de personas conversando en un entorno oscuro y acogedor, con luz verde tenue en el techo.
Una pareja argentina fue asaltada en un violento atraco en Cambyretá durante la noche del domingo.Gentileza

Un hombre de 44 años fue víctima de un violento atraco domiciliario cometido en el distrito de Cambyretá, durante la noche de este domingo. Los maleantes llegaron armados, maniataron a las víctimas, se llevaron una camioneta y dinero en efectivo.

Por Sergio González

Un grupo armado de al menos cuatro integrantes cometió un atraco en una vivienda particular del barrio Barrero Guazu del distrito de Cambyretá, la noche de este domingo, cerca de las 23:30. Las víctimas fueron una pareja de nacionalidad argentina que estaba de visita en la casa de un familiar.

El denunciante fue identificado como César Higinio Ortiz López (44), quien manifestó que están en el país desde el viernes. Relató que los maleantes los redujeron a punta de arma de fuego, los maniataron y agredieron exigiendo el dinero.

Interior de habitación sencilla con muebles de madera y objetos personales esparcidos.
Una pareja argentina fue víctima de un atraco armado en su visita a Cambyretá.

Los atracadores se terminaron llevando dinero en efectivo G. 1.300.000; 400 dólares americanos y 2.000.000 de pesos argentinos. Además, cuatro aparatos celulares y la camioneta de la víctima, una Ford Ranger de color blanco con matrícula argentina AB 072 NY.

Intervinieron en el caso agentes de la Comisaría 115ª de la zona, quienes convocaron a personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística. Además, informaron del hecho al Ministerio Público.

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Atraco domiciliario

El relato de las víctimas detalla que el grupo armado actuó con pasamontañas y munido de armas largas y cortas. Llegaron al sitio y patearon la puerta para acceder a la vivienda, refirieron.

Puerta deteriorada en un ambiente interior, con detalles de pintura desgastada y una cama visible detrás.
Una pareja argentina fue víctima de un atraco violento en su visita a Cambyretá durante la noche del domingo.

Las cuatro personas que estaban en la residencia fueron maniatadas y golpeadas. En todo momento pedían dinero y las llaves de la camioneta. El denunciante indicó que los atracadores hablaban en guaraní.

Ortiz explicó que habitualmente vienen de visita a la casa de su abuela, donde vive su tío. Explicó que es nacionalizado argentino y que trabaja en Buenos Aires, en la construcción, desde hace muchos años.