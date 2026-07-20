Atraco domiciliario: vinieron de visita y fueron víctimas de violento hecho de inseguridad en Cambyretá

Un grupo armado de al menos cuatro integrantes cometió un atraco en una vivienda particular del barrio Barrero Guazu del distrito de Cambyretá, la noche de este domingo, cerca de las 23:30. Las víctimas fueron una pareja de nacionalidad argentina que estaba de visita en la casa de un familiar.

El denunciante fue identificado como César Higinio Ortiz López (44), quien manifestó que están en el país desde el viernes. Relató que los maleantes los redujeron a punta de arma de fuego, los maniataron y agredieron exigiendo el dinero.

Los atracadores se terminaron llevando dinero en efectivo G. 1.300.000; 400 dólares americanos y 2.000.000 de pesos argentinos. Además, cuatro aparatos celulares y la camioneta de la víctima, una Ford Ranger de color blanco con matrícula argentina AB 072 NY.

Intervinieron en el caso agentes de la Comisaría 115ª de la zona, quienes convocaron a personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística. Además, informaron del hecho al Ministerio Público.

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Atraco domiciliario

El relato de las víctimas detalla que el grupo armado actuó con pasamontañas y munido de armas largas y cortas. Llegaron al sitio y patearon la puerta para acceder a la vivienda, refirieron.

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Las cuatro personas que estaban en la residencia fueron maniatadas y golpeadas. En todo momento pedían dinero y las llaves de la camioneta. El denunciante indicó que los atracadores hablaban en guaraní.

Ortiz explicó que habitualmente vienen de visita a la casa de su abuela, donde vive su tío. Explicó que es nacionalizado argentino y que trabaja en Buenos Aires, en la construcción, desde hace muchos años.