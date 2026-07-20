Maquinaria en pista: inician trabajos sobre tramos de competencia para el Mundial de Rally en Itapúa

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realiza trabajos de mantenimiento de los caminos vecinales que serán tramos de competencia para el evento del Mundial de Rally, que se desarrollará del 27 al 30 de agosto de este año. Las obras son desarrolladas a poco más de un mes del inicio del segundo año consecutivo de la carrera que albergará nuestro país.

Los trabajos abarcan sectores de Encarnación, Cambyretá, Nueva Alborada, General Artigas, Trinidad, Bella Vista Sur y Carmen del Paraná. Incluyen el acondicionamiento de caminos, enripiado, limpieza de plataformas y la instalación de más de 1.600 metros de barandas metálicas de protección en puntos estratégicos del recorrido.

Contará con 22 pruebas especiales, sumando 356,04 km de recorrido competitivo y la participación de aproximadamente 60 tripulaciones. Esto evidencia un crecimiento en comparación con la edición 2025, que reunió 19 pruebas, 335 km y 48 tripulaciones.

La competencia se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas. Iniciará con el shakedown (San Juan del Paraná–Carmen del Paraná) y la largada simbólica; seguirá con etapas que atravesarán zonas como Cambyretá, Nueva Alborada, Yerbateras (Nueva Alborada) y el Autódromo (Capitán Miranda); avanzará hacia sectores como Bella Vista, Hohenau, Trinidad y Encarnación; y culminará con el cierre en Encarnación y General Artigas.

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Trabajos en la Costanera

En las áreas verdes de la avenida Costanera República del Paraguay, frente a la playa San José hasta el paseo de Los Teros, se realizan trabajos para trazar el tramo de competencia, en unos 4.000 metros lineales.

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En ese sector, utilizado habitualmente como estacionamiento en temporada alta, estará habilitado para el público. Estiman que el lugar tendrá espacio para entre 20.000 y 30.000 espectadores.

Los organizadores del comité local indicaron a la prensa que, en la zona del Paseo de los Aromas, se planifica montar una gradería para el público. Además, habrá un vallado de seguridad en los bordes del tramo.

Solicitaron a la ciudadanía un poco de comprensión, debido a que el ripio debe ser movilizado desde San Antonio Ypecurú, por lo que en los próximos días habrá maquinaria pesada circulando en la costanera.

Los trabajos son encaminados mediante un trabajo colaborativo entre la Municipalidad de Encarnación, que provee los recursos, y la Gobernación de Itapúa, que pone las máquinas.

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Mundial de Rally

El sector hotelero confirmó que las reservaciones para las fechas del Mundial de Rally ya están a estas alturas en un 70% de las plazas. Además, el gremio refiere un crecimiento de más del 5% de la oferta de alojamientos, que se traduce en la disponibilidad total de 6.000 camas en Itapúa.

Los organizadores del evento estiman que este año se superará el éxito de la edición anterior. Auguran que generará más de 200 millones de dólares en movimiento económico y la afluencia de 400.000 espectadores. Mínimamente, se calcula un crecimiento del 30% de la afluencia de público con relación a 2025.

El Fan Zone estará nuevamente dispuesto en el sector del Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez” de Encarnación, mientras que la velada de premiación se desarrollará al costado de la playa San José.

El emblemático cierre se realizará en la Costanera República del Paraguay, en el sector del Silo y el Molino San José, al costado de la emblemática playa encarnacena, a orillas del río Paraná.