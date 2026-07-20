Video: Quema de cubiertas se salió de control y movilizó a las compañías de bomberos de Encarnación

Un gran incendio movilizó a las compañías de bomberos de la ciudad de Encarnación, la tarde de este domingo, cerca de las 18:00. El fuego fue reportado por el propietario del terreno afectado, identificado como Darci Nacimiento, según el informe de la Comisaría Quinta del barrio Mboika’e.

El trabajo fue encabezado por la compañía K112 de los Bomberos Voluntarios Amarillos, acompañada por la compañía K114 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Encarnación (azules).

Requirió la intervención de 14 voluntarios, quienes trabajaron para el control del fuego.

El barrio resultó afectado por una gran masa de humo negro tóxico, proveniente de la quema de neumáticos, según el informe de los bomberos, pero no se registraron heridos ni afectados.

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Quema de cubiertas

El propietario del inmueble declaró que estaba realizando la quema de neumáticos en el lugar y que el fuego se expandió por accidente hacia otros depósitos que contenían mayor cantidad de cubiertas.

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El hecho fue informado al Ministerio Público. En Paraguay, la quema de cubiertas es un delito ambiental y un hecho punible tipificado por ley. Se penaliza con multas que van desde 100 hasta 2.000 jornales mínimos.

La Ley Nº 716/96, que sanciona los Delitos Ambientales, prohíbe la incineración de basuras y desperdicios en calles, rutas o caminos. Las multas por esta infracción pueden ser de hasta 2.000 jornales mínimos.

Entretanto, la Ley Nº 6779/2021, de producción de incendios, castiga la violación de las normas relativas al manejo del fuego que cause incendios o ponga en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las personas. La pena privativa de libertad es de hasta cinco años (o multa) si el hecho es intencional, y de hasta dos años (o multa) si es por negligencia.