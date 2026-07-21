Asaltan a trabajador de una estación de servicios en San Pedro del Paraná

Dos hombres con pasamontañas, a bordo de una motocicleta, atracaron a un funcionario de una estación de servicios del emblema Petrobras durante la tarde de este lunes, aproximadamente a las 17:10.

El caso fue denunciado en la compañía Kurupika’y, del distrito de San Pedro del Paraná. El local se encuentra sobre la ruta D049.

La víctima fue identificada como Diego Armando Bogado Pereira (22), quien se desempeña como playero en el lugar. El joven sería oriundo de la zona, según el informe de la Policía Nacional.

Uno de los maleantes portaba un arma de fuego, presuntamente un revólver, según la denuncia.

Agentes de la Comisaría 53ª de Curuzú Esteban intervinieron ante el hecho y convocaron a personal técnico de los departamentos de Criminalística e Investigaciones. Además, remitieron un informe al Ministerio Público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Atraco domiciliario: vinieron de visita y fueron víctimas de violento hecho de inseguridad en Cambyretá

Investigan robo

Los investigadores indicaron que el biciclo en el que llegaron los asaltantes sería una motocicleta tipo trail, de color negro y sin chapa.

Se terminaron llevando entre G. 6 y 7 millones de la recaudación, según los datos preliminares. También robaron el aparato celular del trabajador, que sería un iPhone 11 de color negro.

El pasado viernes 10 de julio, un hecho similar tuvo lugar en una estación de servicios Petropar, localizada en San Pedro del Paraná, a 27 km del lugar de este nuevo atraco. En esa ocasión, también dos hombres a bordo de una motocicleta se llevaron dinero del playero.

Los intervinientes no descartan que los hechos puedan estar relacionados. Es este nuevo caso está a cargo el agente fiscal de turno de la Unidad Penal N° 2 de San Pedro del Paraná, Rolando Ortega.