Policías y militares despliegan operativo “Responsum” tras el ataque en Santa Rita

La decisión fue adoptada tras el violento golpe perpetrado el pasado 16 de junio en Santa Rita, cuando una veintena de hombres armados irrumpió en la zona céntrica de la ciudad y atacó sucesivamente tres entidades bancarias y una casa de cambios utilizando explosivos de alto poder.

El comisario general inspector Francisco Ávalos, director de Operaciones Tácticas de la Policía Nacional, dijo que el operativo contempla el despliegue de fuerzas combinadas integradas por efectivos policiales y militares.

“El objetivo es disuadir y prevenir mediante una presencia activa y permanente, utilizando capacidades combinadas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”, afirmó.

Las patrullas se movilizarán de manera dinámica en distintos puntos del departamento, ajustando las coberturas de acuerdo con informaciones de inteligencia y niveles de riesgo detectados. Aclararon que, en el caso de los militares, no realizarán controles de vehículos ni de personas.

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Para coordinar las operaciones se instalará un centro de mando unificado, desde donde se monitorearán las acciones en tiempo real y se canalizarán las respuestas ante eventuales amenazas.

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Obligaron a replantear estrategias

El comandante de la Policía Nacional, comisario César Silvero reconoció que los ataques registrados en los últimos tiempos en Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú obligaron a replantear las estrategias de seguridad. Admitió además que cuando organizaciones criminales logran concretar este tipo de golpes, generalmente se debe a que la información de inteligencia no logró anticiparse a tiempo.

“La prevención es nuestro primer objetivo. Queremos tener una presencia visible y coordinada en los sectores donde existe mayor riesgo, para desalentar cualquier intento de acción criminal”, afirmó Silvero.

El operativo “Responsum”, que en latín significa “respuesta”, en esta primera fase de implementación se centrará en los principales circuitos financieros y comerciales del departamento y será sometido a evaluaciones periódicas para ajustar las acciones conforme a los resultados obtenidos en el terreno.

Investigación

La Policía Nacional capturó a seis personas en el marco de las investigaciones del ataque contra tres bancos y una casa de cambios en Santa Rita, Alto Paraná. Asimismo, existen 11 personas con órdenes de captura. La misma banda sería responsables de otros hechos similares.