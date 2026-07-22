Policiales
22 de julio de 2026 a la - 18:58

Fiscalía imputa a padres del niño que falleció en una carrera de caballos

vdb El hipódromo donde ocurrió el accidente de caballo que derivó en la muerte del niño.
El Ministerio de la Niñez, la Fiscalía y Defensa Animal intervienen en una fatal carrera de caballos en la que falleció un jinete. Victor Daniel Barrera

La fiscala Lourdes Soto, quien investiga el fallecimiento de un niño durante una carrera de caballos en Cecilio Báez, imputó a los padres del menor. La agente también detalló que el otro jinete involucrado era un adolescente en la competencia clandestina.

Por ABC Color

Por el fallecimiento de un niño de 8 años en la localidad de Cecilio Báez el fin de semana pasado durante una carrera de caballos, la fiscala Lourdes Soto determinó imputar a los padres del menor.

Según la investigadora, se apunta a una violación del deber del cuidado y abandono por parte de ambos padres, ya que ninguno se encontraba con la víctima el día del hecho.

Al respecto precisó que aparentemente la pareja se encontraba en un rezo y el pequeño fue dejado con un vecino y primo suyo.

Él vino con un vecino y un primo que le trajeron; la gente no quiere hablar. Yo estuve en la casa de Tiago, personalmente, por varias partes. Estamos en plena investigación", detalló.

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Otro jinete era un adolescente

En el caso del otro jinete involucrado, este era un adolescente de 16 años, según confirmó la agente.

“Estuve ayer por el lugar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche recorriendo, hablando. ¿Quiénes son los dueños de los caballos? ¿Quién le trajo a Tiago? Porque la carrera fue en Cecilio Báez; ellos vinieron de la Compañía San Agustín, distante unos 25 kilómetros”, detalló a la 1080 AM.

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