Fiscalía imputa a padres del niño que falleció en una carrera de caballos

Por el fallecimiento de un niño de 8 años en la localidad de Cecilio Báez el fin de semana pasado durante una carrera de caballos, la fiscala Lourdes Soto determinó imputar a los padres del menor.

Según la investigadora, se apunta a una violación del deber del cuidado y abandono por parte de ambos padres, ya que ninguno se encontraba con la víctima el día del hecho.

Al respecto precisó que aparentemente la pareja se encontraba en un rezo y el pequeño fue dejado con un vecino y primo suyo.

“Él vino con un vecino y un primo que le trajeron; la gente no quiere hablar. Yo estuve en la casa de Tiago, personalmente, por varias partes. Estamos en plena investigación", detalló.

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Otro jinete era un adolescente

En el caso del otro jinete involucrado, este era un adolescente de 16 años, según confirmó la agente.

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“Estuve ayer por el lugar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche recorriendo, hablando. ¿Quiénes son los dueños de los caballos? ¿Quién le trajo a Tiago? Porque la carrera fue en Cecilio Báez; ellos vinieron de la Compañía San Agustín, distante unos 25 kilómetros”, detalló a la 1080 AM.

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