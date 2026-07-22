Loma Pytã: Dos detenidos por robar un televisor de una lavandería

Dos personas fueron aprehendidas luego de presuntamente hurtar un televisor de una lavandería automática ubicada sobre la avenida Transchaco, en la zona de Loma Pytã. La rápida intervención policial y las imágenes del circuito cerrado permitieron recuperar el electrodoméstico pocos minutos después del hecho.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 22ª Metropolitana, que localizaron a los sospechosos cuando trasladaban el televisor a unas cinco cuadras del lugar donde se produjo el hurto.

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Aprovecharon que el local no tenía personal

De acuerdo con el subcomisario Óscar Velázquez, el hecho ocurrió alrededor de las 13:30 del lunes en una lavandería de autoservicio situada frente al predio de la Asociación Rural del Paraguay.

El jefe policial explicó que este tipo de establecimientos funcionan sin personal permanente, por lo que el presunto autor ingresó al local y se llevó directamente el televisor que se encontraba dentro del predio.

“Es una lavandería automática. La gente deposita sus prendas y las máquinas realizan el lavado. No hay una persona que controle el lugar”, explicó el uniformado.

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Las cámaras fueron clave para identificarlos

Las imágenes del circuito cerrado permitieron reconstruir la secuencia del hurto e identificar a los presuntos responsables.

Según la Policía, la mujer intentó reducir el televisor mientras el hombre se encargó de trasladarlo y ocultarlo. Ambos fueron interceptados en la vía pública cuando aún tenían en su poder el aparato denunciado como robado.

El televisor de 32 pulgadas, fue recuperado y posteriormente entregado como evidencia para la investigación.

Fueron demorados, pero la mujer recuperó su libertad

Los aprehendidos fueron identificados como Leoncio Pereira, de 48 años, y Cristina Paola Zayas, de 43. Ambos fueron puestos a disposición de la agente fiscal Blanca Zaracho para la prosecución de las diligencias.

No obstante, el subcomisario Velázquez indicó que la mujer recuperó su libertad durante la noche por disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer plenamente la participación de cada uno en el hecho.

Aunque inicialmente el jefe policial afirmó que ambos estaban vinculados al ambiente delictivo, el informe oficial de la Comisaría 22ª consigna que tanto Pereira como Zayas no registran antecedentes penales, una diferencia que deberá ser aclarada en el marco de la investigación.