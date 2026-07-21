Video: abuelo repelió a tiros a ladrones que intentaron entrar a su casa

El intento de robo agravado ocurrió en la madrugada de este martes, alrededor de la 01:45, en una vivienda ubicada en el barrio San Isidro de Presidente Franco. El hecho quedó registrado en cámaras de circuito cerrado.

En las imágenes se observa a tres personas ingresar al patio de la vivienda. Los sospechosos llevaban cascos, vestían pantalones oscuros y uno de ellos portaba un arma larga, aparentemente una escopeta.

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Los delincuentes intentaron abrir la puerta de un vehículo que estaba estacionado y con las puertas aseguradas. Posteriormente, trataron de ingresar a la vivienda por la puerta trasera. Sin embargo, para ese momento el propietario ya se encontraba posicionado en el acceso e impidió el ingreso de los asaltantes.

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Durante el forcejeo se produjeron disparos de arma de fuego. Además, las hijas del dueño de casa comenzaron a hacer ruido golpeando un machete con la mesa para ahuyentar a los delincuentes.

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Los asaltantes finalmente huyeron sin llevarse ninguna pertenencia. Los ocupantes de la vivienda, una pareja y sus hijas, resultaron ilesos.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público para su investigación. Asimismo, las grabaciones del circuito cerrado ya están en poder de los investigadores, quienes buscarán identificar a los autores.