Caen tres presuntos autores de un violento robo en Santa Rosa del Aguaray y recuperan parte de las evidencias

El asalto se produjo en la noche del miércoles en una vivienda donde funciona la Bodega y Minimarket Thiaguito, ubicada sobre la ruta PY11 Juana María de Lara, en el barrio San Isidro de Santa Rosa del Aguaray. Las víctimas fueron Águeda Sartorio de Pelozo, de 58 años, junto a Jorge Daniel Pelozo, de 22 años, y Emmanuel Sartorio Pelozo.

Según la denuncia, cuatro hombres armados irrumpieron en el inmueble, redujeron a los ocupantes y, bajo amenazas con armas de fuego, exigieron la entrega de dinero y objetos de valor. Los delincuentes se apoderaron de aproximadamente G. 7.500.000 en efectivo, además de cuatro teléfonos celulares de alta gama, una caja de herramientas y un rifle de aire comprimido.

Localizaron a ladrones gracias a celular robado

La localización en tiempo real de uno de los celulares robados fue determinante para la rápida intervención policial. Tras recibir la denuncia, patrulleros de la Comisaría 18ª siguieron la señal de geolocalización hasta el barrio Santo Domingo, donde encontraron a tres hombres reunidos en la vía pública y, en las inmediaciones, prendas de vestir y calzados que coincidirían con los utilizados durante el atraco.

Durante el procedimiento fueron incautados un teléfono celular Samsung A15, dinero en efectivo, prendas de vestir, calzados y otros elementos que serán sometidos a pericias, ya que podrían guardar relación con el hecho investigado.

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Detenidos ya tienen antecedentes por hechos similares

Los aprehendidos fueron identificados como Sevelio Ruiz Díaz Peña, de 20 años; Sergio Sebastián Peralta Duarte, de 21 años; y Jorge Guzmán Maciel Villalba, de 32 años. De acuerdo con la Policía, los tres cuentan con antecedentes por hechos de hurto y robo agravado registrados entre los años 2021 y 2024.

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El procedimiento fue comunicado al fiscal de turno, Juan Daniel Benítez, quien ordenó la detención de los tres sospechosos, disponiendo que permanezcan recluidos en la sede policial a disposición del Ministerio Público. Los detenidos también fueron sometidos a inspección médica en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray.

Agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles se sumaron al procedimiento y continúan con las diligencias para identificar al cuarto involucrado y recuperar la totalidad de los objetos robados. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local serán fundamentales para fortalecer la investigación y determinar la participación de cada uno de los implicados.

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