Ataque en Canindeyú: Riera y González serán convocados a sesión reservada en agosto, dice senador

El senador Derlis Maidana (ANR-HC) se refirió al reciente ataque perpetrado contra un puesto policial en el departamento de Canindeyú y confirmó que se gestiona una convocatoria para la primera semana de agosto a los principales responsables de la seguridad interna del país: el ministro del Interior, Enrique Riera, y el de Defensa Nacional, Óscar González.

El legislador explicó que el encuentro se daría en el marco de una sesión reservada ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Defensa Nacional del Senado. El objetivo de la citación es recibir un informe detallado sobre los avances investigativos y coordinar acciones presupuestarias y legislativas para reforzar la labor de las fuerzas de seguridad.

Dos hipótesis en análisis: ¿EPP o crimen organizado?

Maidana señaló que existen dos líneas de investigación respecto a los ejecutores de la agresión armada. Por un lado, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior atribuyen de manera categórica el hecho al grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), basándose en el análisis balístico y las vainillas servidas encontradas en el sitio, coincidentes con ataques previos registrados en la zona de Ybyrarobaná. De confirmarse esta hipótesis, implicaría una expansión de la zona de operaciones del grupo armado hacia Canindeyú, habiendo actuado históricamente en Concepción, San Pedro y Amambay.

Por otro lado, el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) no descarta que el trasfondo responda a un ajuste de cuentas vinculado a las estructuras de narcotráfico que operan en la región, teniendo en cuenta la fuerte presencia de grupos marihuaneros.

“Mucha gente sostiene que realmente se debe seguir investigando. Pero ambas cuestiones son graves; tanto el avance del EPP como el crimen organizado”, dijo.

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Cuestionamientos a la inteligencia y formación

El legislador reconoció que el suceso expone debilidades en los sistemas de inteligencia estatal, considerando que los organismos de seguridad habían expresado con anterioridad que el EPP se encontraba en fase de extinción tras la caída de sus principales cabecillas. Maidana especuló con la posibilidad de que simpatizantes o parientes de los líderes del grupo hayan retornado del extranjero para reorganizarse.

“El CODI principalmente siempre manifestó de que el EPP estaba prácticamente en extinción, que prácticamente no podían moverse. Sin embargo, tuvimos este ataque”, señaló.

Por otro lado, abordó el debate sobre la formación y cobertura policial en el interior del país. Si bien destacó la incorporación reciente de miles de nuevos suboficiales, admitió la necesidad de discutir si la prioridad debe ser acelerar el reclutamiento masivo o extender los periodos de instrucción para elevar la calidad operativa de los efectivos.

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Unificación colorada con miras a las elecciones municipales

En el plano político y partidario, Maidana se refirió al acto convocado por la Asociación Nacional Republicana (ANR) en el centro de convenciones de la Conmebol, donde se realizará la presentación oficial de los 263 candidatos a intendentes y sus respectivas listas de concejales.

El senador afirmó que el proceso de concordia partidaria se consolida fuertemente en las bases. Explicó que el actual sistema electoral de listas cerradas y desbloqueadas incentiva el trabajo articulado en todos los niveles, ya que la competitividad voto a voto compromete a los aspirantes a concejales a promocionar la lista completa del partido.

Finalmente, al ser consultado sobre un eventual acercamiento entre los líderes de los principales movimientos internos de la ANR, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, Maidana restó importancia a un pacto en las cúpulas.

“La unidad siempre se da a nivel de base. Yo creo que es importante siempre las señales que dan los líderes, pero este sistema electoral hace que, terminadas las internas, uno deba trabajar por el candidato de su partido”, concluyó.

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