Fiscalía acusa a Lourdes Ramírez por los secuestros de Arlan y Edelio

Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, de 52 años de edad, fue capturada por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) el sábado 22 de febrero de 2025 en un monte de la compañía Salinas Cue del distrito de Horqueta, departamento de Concepción.

El fiscal de Antisecuestro, Federico Tadeo Delfino Ginés, presentó hoy acusación contra ella ante el juez de Crimen Organizado, Osmar David Legal Troche. Fue en el Palacio de Justicia de Asunción.

Los hechos acusados son terrorismo, asociación terrorista y detentación, en el marco de la causa abierta por el secuestro del adolescente Arlan Fick Bremm, quien tenía 16 años de edad cuando fue capturado por el EPP en la noche del 2 de abril de 2014 en su casa de la colonia Paso Tuyá del municipio de Azote’y, departamento de Concepción.

La figura de terrorismo ya abarca los hechos de homicidio doloso, por el asesinato del militar Hugo Andrés Monges Ramírez; secuestro, por la captura de Arlan, y toma de rehenes, por la captura momentánea de los familiares de Arlan durante el ataque a la casa de la familia.

“Los captores, entre ellos Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, manifestaron en forma verbal al señor Álcido Fick (papá de Arlan) de que el joven Arlan Fick estaba siendo secuestrado y que para la liberación del mismo con vida se debía pagar la suma de US$ 500.000″, dice una parte de la acusación.

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Arlan fue liberado el 25 de diciembre de ese mismo año en la colonia Nueva Esperanza del distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción.

El fiscal Delfino también presentó hoy ante el juez Legal otra acusación contra Lourdes Bernarda, igualmente por terrorismo, asociación terrorista y detentación, pero en el proceso iniciado por el secuestro del policía Edelio Morínigo Florenciano, quien tenía 25 años cuando fue capturado por el EPP en la tarde del 5 de julio de 2014 en un monte de la estancia Macchi Cue del municipio de Arroyito, departamento de Concepción.

El policía y sus amigos, que estaban de cacería, “fueron emboscados y retenidos por integrantes de este grupo terrorista, entre ellos Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, quienes se encontraban vestidos de camuflado para para’i y fuertemente armados, identificándose estos como miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo. Luego de varias horas, las citadas personas fueron liberadas por el grupo terrorista, no así Edelio Morínigo Florenciano, quien permaneció privado de su libertad y cuyo paradero continúa siendo desconocido hasta la fecha”, según dice en la acusación.

Para liberar a Edelio, el EPP había exigido la liberación de seis epepistas presos. Como eso no se hizo, se cree que los terroristas asesinaron al policía.

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El juez Osmar Legal debe llamar ahora a la acusada a una audiencia preliminar, en la que seguramente va a elevar las causas a juicio oral.

Lourdes Bernarda se expone a un total de 40 años de cárcel por cada caso.

Expulsión del EPP y secuestro de don Félix

Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, su esposo Alejandro Ramos Morel (ya fallecido), su hijo Alejandro Antonio Ramos Ramírez (ya fallecido) y su hija Lourdes Teresita Ramos Ramírez (recluida) fueron expulsados del EPP en 2016 y fundaron su propia banda, el EML.

Ya bajo esta denominación, secuestraron el 12 de octubre de 2016 en al ganadero Félix Urbieta Ramírez, quien era justamente tío de Lourdes Bernarda.

Don Félix fue llevado de su estancia San Francisco, ubicada en la compañía Belén Cue del distrito de Horqueta, departamento de Concepción.

El estanciero fue asesinado en cautiverio, pero su cuerpo nunca pudo ser recuperado.

Afronta juicio oral por apología del delito

Lourdes Bernarda Ramírez, además de las dos nuevas acusaciones que soporta ahora por los secuestros de Arlan y Edelio, también afronta desde hace una semana un juicio oral por apología al delito, atentado contra la existencia del Estado, atentado contra el orden Constitucional, y transgresión a la Ley de Armas.

El fiscal en este proceso es también Federico Delfino. El Tribunal de Sentencia lo preside Gloria Hermosa y lo integran Darío Báez y Christian González.