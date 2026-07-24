Video: detienen a presunto tortolero en el Mercado de Abasto

Nelson Dario Giménez Cardozo, de 28 años, fue detenido por agentes de la Policía Nacional durante una vigilia realizada en el interior del Mercado de Abasto, bloque D, más precisamente en la avenida Defensores del Chaco N°1290 y Pykasu, Barrio San Pablo de la ciudad de Asunción.

Los agentes montaron la vigilia en un vehículo sin logos ni valisa, y aproximadamente a las 7:00 de hoy, el sospechoso apareció en el lugar y se acercó a un vehículo estacionado que pertenece a Ignacio López, de 75 años, un Toyota, modelo Townace Noa, año 1997, color azul plomo, que intentó abrir.

El comisario Humberto Franco, jefe de la comisaría 16 de Asunción, contó que fue en ese momento que los agentes descendieron del auto en el que estaban realizando la vigilia y el sospechoso empezó a correr.

“En ese momento, personal mío sale de donde estaban y le altean para identificarle y ver que se acercaban a él, esta persona empieza a correr, siendo alcanzado por el personal policial y reducido, dentro del predio del Abasto, donde normalmente los comerciantes dejan estacionados sus vehículos. Al revisar entre sus prendas, encontramos que tenía una ganzúa, que es utilizada normalmente para la apertura forzosa de vehículos y robarlos”, indicó el jefe policial.

¿Qué tenía consigo el sospechoso de ser tortolero?

Entre los objetos que le fueron incautados, los agentes encontraron un objeto punzante tipo ganzua, un aparato celular marca motorola de color azul, G. 161.000 en billetes y monedas distribuidos en G. 100 la suma de 32.000 mil en una cartuchera de color rojo, una llave de motocicleta y una llave común.

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“Estabamos teniendo varias denuncias de sucesos que estaban aconteciendo en una zona en el Mercado de Abasto, que es bastante oscura en estos días”, precisó el comisario.

Agregó que el detenido ya tiene un antecedente por hurto agravado, es decir que en un momento dado realizó el mismo tipo de hecho.

Contó que en el Mercado de Abasto de Asunción hay un destacamento de la Policía dentro del mismo que corresponde a la Comisaría 16 donde hay seis agentes las 24 horas, que realizan recorridas en el interior y exterior del abasto.

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“También tenemos otros personales destacados más o menos son tres personales más destacados en el lado exterior del abasto durante 12 a 18 horas, más personal Lince, que están destacados también las 24 horas, recorriendo ya interior y exterior del abasto”, concluyó.