Presunto tortolero vuelve a quedar libre y genera indignación de una de sus víctimas

Según datos, Wilson Orlado López Almirón, considerado uno de los principales cabecillas de tortoleros que operan en la zona del Alto Paraná y en la ciudad brasileña de Foz de Yguazú, fue detenido el pasado 14 de abril durante un allanamiento realizado en Ciudad del Este, tras ser reconocido plenamente mediante las imágenes de circuito cerrado como autor del hurto de 5.000 dólares. Sin embargo, el 30 de abril, la jueza penal de garantías Nimia Dávalos resolvió otorgarle la libertad condicional.

Robson Affonso, una de las víctimas, a través de sus redes sociales, expresó su indignación y recordó que es la segunda ocasión en que es perjudicado por el mismo sospechoso.

“No pasaron ni 30 días y una persona detenida al menos 15 veces por robo ya está nuevamente en libertad. Esto demuestra que el robo compensa”, cuestionó. Asimismo, criticó la benevolencia de las leyes, pese a que ya fue detenido en 15 ocasiones.

Según la resolución judicial, la magistrada consideró como hecho nuevo que la víctima recibió el dinero que había sido incautado durante el allanamiento, por lo que ya se dio por resarcido. No obstante, Affonso rechazó esta versión y negó haber aceptado cualquier tipo de acuerdo.

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Denuncia de uno de los afectados

El último hecho que afectó a Affonso, y por el cual López Almirón está imputado, ocurrió el 9 de abril último en el barrio San Francisco, Gleba 8, del distrito de San Alberto. De acuerdo con la denuncia, el ahora procesado y un cómplice habrían utilizado un inhibidor de señal para acceder a un vehículo estacionado en el predio de un salón parroquial, mientras la víctima participaba de una actividad religiosa.

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Del interior del rodado sustrajeron 5.000 dólares (unos G. 37 millones al cambio de ese momento).

Posteriormente, el sospechoso fue plenamente identificado mediante imágenes de circuito cerrado, lo que permitió su localización y posterior detención en Ciudad del Este.

Affonso recordó además que en enero de 2022 ya había sido víctima del mismo individuo en el Paraná Country Club, en Hernandarias. En esa ocasión, hurtó de su camioneta G. 50 millones. Pese a su detención en ese entonces, el sospechoso también recuperó su libertad en tiempo récord y ni siquiera fue procesado.

Sin antecedentes, según fiscal

El fiscal Fernando Galeano confirmó que imputó a López Almirón por hurto y que, tras su detención, solicitó la prisión preventiva, la cual fue inicialmente decretada por la jueza Nimia Dávalos. Sin embargo, durante la audiencia de revisión de medidas, la magistrada resolvió sustituir la prisión por la libertad ambulatoria.

“El único proceso es este. En otros casos hubo órdenes de captura que posteriormente fueron levantadas. Contrasté los registros judiciales con el informe inicial de la Policía Nacional. El único que le procesó oficialmente soy yo”, manifestó el fiscal.

Asimismo, explicó que la causa está caratulada como hurto simple (delito), por lo que, al reunir el imputado los presupuestos legales exigidos, correspondería que enfrente el proceso en libertad. No obstante, adelantó que evaluará la resolución.