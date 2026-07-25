Redujeron a funcionario y roban celulares de alta gama de un local de electrónica en Hohenau

El propietario de una tienda de electrónica denominada “INCELL”, ubicada en el microcentro de Hohenau, denunció un hecho de robo agravado, cometido aproximadamente a las 15:20 de ayer, viernes. El negocio se halla ubicado en la esquina de las calles Guillermo Closs y Aviadores del Chaco, del barrio Armonía del distrito.

Los supuestos autores serían dos hombres, quienes llegaron sobre una motocicleta al lugar. Según la denuncia, vestían ropa oscura e ingresaron con el casco protector puesto. Los mismos actuaron a punta de arma de fuego, presuntamente una pistola.

Agentes de la Comisaría 12ª de la zona tomaron intervención tras la denuncia del hecho.

Los atracadores se llevaron un lote de 37 aparatos celulares de alta gama, de la marca iPhone, además de dinero en efectivo de la caja registradora, cuyo monto todavía no fue determinado por el denunciante.

En el lugar fueron convocados personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística para levantar indicios. El caso fue remitido al Ministerio Público para dar inicio a la investigación.

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El atraco

La víctima fue identificada como Nicolás Ernesto Hepp Villalba (27), propietario del local. Manifestó que los maleantes, al llegar, redujeron a un funcionario y, de manera rápida, tomaron los celulares y el dinero.

Relató a los intervinientes que recientemente habría llegado ese lote de aparatos celulares, que aparentemente fue el blanco del atraco. Presumen que los maleantes manejaban información acerca de la disponibilidad de esa cantidad de equipos en el local.

El local cuenta con sistema de cámaras de seguridad, cuyas grabaciones serán puestas a disposición de los investigadores para iniciar los trabajos de identificación de los asaltantes. Además, otros locales cercanos tendrían cámaras de seguridad que aportarán a la labor investigativa.