Policiales
26 de julio de 2026 a la - 17:34

Aprehenden a dos menores por supuesto robo domiciliario en Asunción

Tres policías con uniforme táctico y casco, vigilando a dos hombres bajo custodia, uno con la cabeza cubierta y otro inclinado.
Linces capturaron a dos menores sospechosos de un robo domiciliario.

Uniformados del grupo Lince de Asunción aprehendieron a dos adolescentes tras un presunto robo domiciliario en la capital durante esta madrugada. Del poder de los menores se incautaron un par de evidencias.

Por ABC Color

Personal de la Dirección de Operaciones Tácticas Motorizadas - Lince, de la Regional Asunción, aprehendió este domingo a dos menores de edad, uno de 17 años y otro de 15 años. El motivo fue por un presunto robo domiciliario registrado en el barrio San Roque de la capital.

Durante el procedimiento fueron incautados un destornillador y una mochila, elementos relacionados con la intervención. Asimismo, los adolescentes fueron ubicados tras una alerta recibida a través del Sistema de Emergencias 911, donde los agentes acudieron al lugar y constataron signos de ingreso forzado en una vivienda.

Los adolescentes fueron trasladados de inmediato hasta una sede policial correspondiente, donde se iniciaron los procedimientos de rigor y ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, conforme a lo establecido por la autoridad competente.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del presunto robo domiciliario en la zona.

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