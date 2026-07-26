Aprehenden a dos menores por supuesto robo domiciliario en Asunción

Personal de la Dirección de Operaciones Tácticas Motorizadas - Lince, de la Regional Asunción, aprehendió este domingo a dos menores de edad, uno de 17 años y otro de 15 años. El motivo fue por un presunto robo domiciliario registrado en el barrio San Roque de la capital.

Durante el procedimiento fueron incautados un destornillador y una mochila, elementos relacionados con la intervención. Asimismo, los adolescentes fueron ubicados tras una alerta recibida a través del Sistema de Emergencias 911, donde los agentes acudieron al lugar y constataron signos de ingreso forzado en una vivienda.

Los adolescentes fueron trasladados de inmediato hasta una sede policial correspondiente, donde se iniciaron los procedimientos de rigor y ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, conforme a lo establecido por la autoridad competente.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del presunto robo domiciliario en la zona.

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