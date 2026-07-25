Video: encapuchado se alza con la recaudación del viernes de una heladería en San Ignacio

Un joven con quepis y capucha ingresó al local de la heladería Amandau, ubicado en la ciudad de San Ignacio, Misiones, según el reporte de la Policía Nacional. El hecho se registró cerca de la medianoche del viernes.

El caso quedó registrado en la cámara de seguridad. En las imágenes se observa que eran las 23:11 del viernes 24 de julio. La cajera del local estaba manipulando su teléfono celular cuando, de repente, una persona ingresó rápidamente, la sujetó y abrió un cajón que no correspondía a la caja registradora.

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Al no encontrar dinero en ese compartimiento, el delincuente, aparentemente desesperado, volvió a sujetar a la cajera y, según las imágenes, le ordenó que abriera la caja registradora.

La trabajadora realizó algunas maniobras en la computadora y, una vez habilitada la apertura de la caja, el asaltante extrajo todo el dinero en efectivo, que, según datos policiales, ascendía a G. 800.000, monto que correspondía a la recaudación del momento, para luego huir rápidamente del lugar.

La denuncia fue presentada en la Comisaría Tercera de San Ignacio. En ese sentido, el comisario Baudelino Ferreira refirió que, una vez recibida la denuncia, iniciaron de inmediato los trabajos de búsqueda.

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Agregó que agentes del Departamento de Investigaciones de Delitos también acompañan el procedimiento, ya que cuentan con algunas pistas sobre las características del sospechoso.

No es posible observar el rostro del autor en las grabaciones, ya que llevaba un quepis y, encima de este, la capucha de su abrigo. Además, en ningún momento levantó la mirada hacia las cámaras de seguridad. El hecho ya fue comunicado al Ministerio Público.