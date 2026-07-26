Video: Senad destruye 12 toneladas de marihuana en Bella Vista Norte

El último viernes, mediante la Oficina Regional de la Senad en Bella Vista Norte, los agentes realizaron una incursión en la zona conocida como “Tamburi”, donde se localizaron cultivos de marihuana.

La plantación estaba distribuida en unas cuatro hectáreas y en total fueron eliminadas unas 12 toneladas de la droga, según la cartera estatal.

También detallan que la “erradicación” fue realizada bajo la supervisión de la fiscala Rossana Coronel y “como ocurre habitualmente”, también se localizó -y posteriormente destruyó- un campamento que se utilizaba para el almacenamiento, resguardo y procesamiento de la droga.

“La Oficina Regional de Bella Vista Norte mantiene de forma constante controles y patrullajes en el área, con la misión de avanzar sobre las estructuras criminales que operan en la zona fronteriza”, apunta la Senad.

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