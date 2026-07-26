Policiales
26 de julio de 2026 a la - 20:10

Video: Senad destruye 12 toneladas de marihuana en Bella Vista Norte

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizó una intervención en Bella Vista Norte, Amambay, donde se eliminaron más de 10 toneladas de marihuana. Un campamento precario también fue destruido.

Por ABC Color

El último viernes, mediante la Oficina Regional de la Senad en Bella Vista Norte, los agentes realizaron una incursión en la zona conocida como “Tamburi”, donde se localizaron cultivos de marihuana.

La plantación estaba distribuida en unas cuatro hectáreas y en total fueron eliminadas unas 12 toneladas de la droga, según la cartera estatal.

También detallan que la “erradicación” fue realizada bajo la supervisión de la fiscala Rossana Coronel y “como ocurre habitualmente”, también se localizó -y posteriormente destruyó- un campamento que se utilizaba para el almacenamiento, resguardo y procesamiento de la droga.

Agente de la SENAD en uniforme camuflado observa un refugio en llamas, rodeado de vegetación densa en un área boscosa.
Agentes de la SENAD realizan la incineración de un campamento en Bella Vista Norte tras erradicación de marihuana.
Dos agentes antidrogas vestidos con atuendos militares junto a un fuego, en una operación de erradicación de drogas en la vegetación densa.
Agentes de la SENAD supervisan la eliminación de marihuana en Bella Vista Norte, Paraguay.

“La Oficina Regional de Bella Vista Norte mantiene de forma constante controles y patrullajes en el área, con la misión de avanzar sobre las estructuras criminales que operan en la zona fronteriza”, apunta la Senad.

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