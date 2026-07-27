Vídeo: caen tres jóvenes de entre 18 y 19 años vinculados al Clan Rotela

Un joven de 19 años, señalado como presunto integrante del Clan Rotela, fue detenido luego de haber disparado contra dos personas que circulaban en motocicleta, en un aparente enfrentamiento entre pandillas.

El hecho ocurrió el sábado pasado en el barrio San Antonio de Asunción y quedó registrado por cámaras de circuito cerrado.

En las imágenes se observa el momento en que pasa la motocicleta y el ahora detenido, quien estaba acompañado por otros dos jóvenes, extrae un arma de fuego y dispara contra los ocupantes del biciclo.

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Ligado al Clan Rotela

El subjefe de la Comisaría 12ª de Asunción, subcomisario José Cabañas, informó que, tras intervenir en el caso, realizaron una incursión en la zona donde ocurrió el ataque y lograron detener al sospechoso.

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Además, indicó que, tras identificar al presunto autor, revisaron sus redes sociales y encontraron publicaciones en las que aparece portando armas de fuego y realizando gestos en alusión al Clan Rotela.

Agregó que los dos acompañantes del detenido ya fueron identificados, aunque hasta el momento continúan prófugos.

Dos presuntos proveedores de drogas del Clan Rotela

En un procedimiento paralelo, agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvieron en la vía pública, en el barrio Campo Grande de Luque, a Jesús Daniel Amarilla Vergara (19) y Adán Erico Caballero Cubilla (18), sindicados como presuntos proveedores de drogas del Clan Rotela.

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Los intervinientes interceptaron un automóvil de la plataforma Bolt en el que viajaban ambos sospechosos, quienes, de acuerdo con los investigadores, se dedicarían al tráfico de estupefacientes.

Durante el operativo incautaron un bolso que contenía más de 3,014 kg de cocaína, cantidad equivalente a unas 6.000 dosis, que presuntamente iban a ser distribuidas entre Asunción y Luque.

Según la Senad, investigaciones de inteligencia indican que los aprehendidos integrarían una célula de dicha organización criminal que busca afianzarse en la zona limítrofe entre Luque y Asunción.

Liberaron a conductora de plataforma

Los dos detenidos fueron trasladados a la base de la Senad por disposición de la fiscala Julia Báez, quien coordinó el procedimiento.

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Por su parte, la conductora del vehículo de la plataforma Bolt fue liberada inmediatamente, luego de que se confirmara que no tenía participación en el hecho, según informó la Senad.