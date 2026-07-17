Tatuajes en el mundo criminal: un código marcado en la piel

Desde tiempos antiguos los tatuajes han sido utilizados en diversas culturas para diversos motivos; en algunas demostraban un estatus social o jerarquía militar, en otras por ejemplo eran utilizados como una especie de amuleto y en otras más, en las que se tatuaban animales a modo de que este les transfiera la fuerza y valentía para afrontar alguna guerra o desafío.

Los tatuajes también, religiosamente hablando, eran impregnados en la piel de la persona bajo la creencia de que estos brillaban en la oscuridad del más allá y, esto les serviría para llegar a su lugar de descanso tras morir; y en otros casos, con el trazado de ciertos patrones, servían para ahuyentar demonios o protegerse de maldiciones.

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Es así como estos dibujos en la piel eran admirados por algunos, pero para otros eran como una condena o marca infame. Esto último principalmente para los criminales, que, en culturas orientales, eran marcados en lugares visibles y de cierta forma para que la sociedad los distinga y supiera qué crimen cometieron.

Sin embargo, de un tiempo a la actualidad las marcas que eran de infamia pasaron a ser de identidad, utilizadas en forma particular por personas para demostrar su pertenencia a una cierta organización criminal o incluso, algo más específico como el historial delictivo de la portadora.

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Así por ejemplo, están los símbolos utilizados por la pandilla trasnacional Mara Salvatrucha, con la “MS-13” o “Barrio 18”; en Japón, los Yakuza que utilizan composiciones que cubren extremidades con motivos de dragones y peces de su cultura; también las facciones criminales de Brasil, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) que usa “1533” por el orden en el alfabeto de sus iniciales y el Comando Vermelho (CV) que usa directamente sus iniciales o la imagen de un payaso.

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Tatuajes más frecuentes utilizados en el crimen organizado

Existen ciertos tatuajes que con mayor frecuencia se pueden detectar en personas infractoras de la ley, que se relacionan a ciertas bandas criminales y por, sobre todo, guardan significados según el dibujo y su ubicación en el cuerpo de estas, según un material elaborado por la Policía Contra el Crimen Organizado de Paraguay, nutrido con información de la Policía Federal y Policía Militar de Brasil.

Uno de los tatuajes más frecuentes es el de “Nuestra Señora de Aparecida” y en algunas regiones de Brasil, el “Santo Cícero” o “Padim Santo Cícero”. Si fue tatuado pequeño y en el pecho significa un deseo de esperanza, protección y seguridad, además de advertir la paligrosidad de su portador.

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En el submundo del crimen, si la persona lleva una de estas imágenes en las manos, brazos o muslos, se identifica como alguien que comete homicidios. Mientras que, si el dibujo toma toda la espalda de la persona, da a entender que es un violador o fue víctima de violación durante su estancia en prisión.

Las “arañas” o “tela de araña” son otros motivos que se pueden observar con frecuencia, entre personas presas o integrantes de facciones delictivas en libertad. Estos elementos pueden estar en cualquier parte del cuerpo del usuario.

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Así, esas imágenes podrían significar en caso de estar tatuadas en las manos, antebrazos, codos y piernas, “el recuerdo de la pareja o la muerte de un cómplice. Tatuado en el pecho, significa consumidor de marihuana”.

Las arañas o telas de araña se asocian a delincuentes actúan en grupo, esto último según tradujo Alden dos Santos, capitán de la policía militar (PM) del estado de Bahía, este de Brasil, de acuerdo con un artículo publicado por la BBC.

Tatuajes de las pandillas de Brasil

En el Brasil existen varias pandillas criminales, pero sin dudas son el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) de las más conocidas y ramificadas en todo el globo. Estas bandas también emplean tatuajes característicos que permiten ser identificados entre sus pares.

Uno de los más llamativos son los dibujos de peces, carpas específicamente. Si el pez apunta hacia arriba, esto puede significar significa que el criminal se encuentra en ascenso o bien, ocupa una posición de respeto dentro de la organización. Este dibujo se ve principalmente en integrantes del PCC.

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Otros elementos ilustrativos dentro del PCC es el “Yin-Yang” que tiene una conexión con la cultura oriental y significa “el equilibrio entre el bien y el mal”. También figuran en las pieles de los miembros de esta hermanda los números “1533” que representan los lugares de la P (15) y la C (3) en el alfabeto; así como también la frase “Paz, justicia y libertad” o “PJL”, incluso la leyenda “muerto por fusil” (morte com fuzil), según publica el portal InSignith Crime.

Otro dibujo que también forma parte del PCC es la de los “Los Chicos Beagle” o “Irmãos Metralha”, personajes del universo de Disney en la serie del Tío Rico McPato. La figura de estos hermanos aparece en pancartas del grupo criminal e incluso, apareció y tomó relevancia la vez que el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset difundió un video con esta bandera atrás de él.

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En tatno que para el Comando Vermelho (CV), lo más característico es el tatuaje de “Payaso” entre sus miembros. Muy alejado de la figura que divierte o hace reír a la gente, este personaje en el mundo delictivo se asocia con ladrones, gánsteres y asesinos de policías. Si el dibujo además está acompañado de lágrimas negras, revela que amigos fueron asesinados por rivales.

Clan Rotela, también emplea tatuajes

La organización criminal con mayor presencia en cárceles y principal rival del PCC en Paraguay, es la del “Clan Rotela”. De hecho, varios sucesos sangrientos ya se registraron entre ambas pandillas, el principal es la masacre registrada en la Penitenciaría Regional de San Pedro (2019), donde hubo 10 fallecidos, varios de ellos decapitados.

Los integrantes de esta banda delictiva, dedicada al tráfico de estupefacientes dentro y fuera de las cárceles, también utilizan símbolos como “los puños cerrados en posición de pelea”, pero también los tatuajes como las iniciales del Clan Rotela “CR” en las manos, generalmente en los dedos además de otros elementos.

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De la misma forma, utilizan tatuajes con frases bíblicas y otras que hablan sobre la lealtad. Además, otro elemento que figuran entre los integrantes de este grupo son las iniciales de los barrios que consideran como territorio tomado, un ejemplo de esto es “RLP” que hace alusión al barrio capitalino Roberto Luis Petit.

Robos, narcotráfico y otros hechos representados con tatuajes

Distintos personajes son utilizados por personas para identificarse como elementos operativos del tráfico de drogas. Uno de ellos es la figura del duende y más específicamente el conocido en Brasil como “Sací Pereré”, que lo llevan aquellos individuos identificados como consumidores de drogas y quienes realizan la preparación y distribución de las sustancias.

Otra figura es la del “Mago de Oz” que también la llevan en la piel aquellas personas consumidoras de sustancias estupefacientes y distribuidoras. Sin embargo, otros especialistas del crimen organizado lo asocian con aquellos que cometen robos a establecimientos bancarios con el empleo de explosivos, o son considerados explosivistas en el mundo del hampa.

Para el caso de los hechos de hurto, robos a peatones llevan impregnados en su cuerpo a personajes de caricaturas infantiles como “Taz”, aquél divertido demonio de Tazmania; el “Correcaminos”, ese personaje que no podía ser alcanzado por el Coyote pese a todos los planes que hacía y siempre salían fallidos, y “Speedy González”, el veloz ratón mexicano.

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En el caso del “demonio de Tazmania” se lo asocia con la comisión de hurtos a peatones y asaltos; mientras que el “Correcaminos” y “Speedy González” son identificados como asaltantes que cometen los hechos en motocicletas, por la velocidad que representan, también llamados en Paraguay como “motochorros”.

La imagen de Jesús en los delincuentes

Ya habíamos mencionado una de las imágenes religiosas a la que más recurren los maleantes, pero la figura del rostro de Jesús en el momento de la pasión, así como el Jesús crucificado, también forman parte del abanico de opciones que se tatúan los pandilleros.

Así, según especialistas la imagen de Jesús por lo general la utilizan personas vinculadas a hechos de robos y homicidios. Pero, el significado también se puede extender a que ella también será juzgada por los hombres, haciendo clara alusión a la justicia terrenal.

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Pero cuando la imagen se ubica en el pecho, significa una conexión con crímenes, pero si está dibujada en la espalda, tiene que ver con la protección.

Por otra parte, también los delincuentes recurren a tatuarse la imagen del diablo, la máxima representación del mal por siglos. Esta figura, tendría un significado de que la persona que la porta es alguien que se complace al matar a individuos rivales o que es pistolera de alguna facción.

Además, también tendría un significado de que esa persona no siente remordimiento por quitarle la vida a otra persona.

Mientras que, aquellos individuos que se impregnan tintas que dibujan la figura de “San la Muerte” con una guadaña u oz, representan a presos vinculados a escuadrones de la muerte llamados igualmente “justicieros”, según el informe del Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional de Paraguay.

Puntos en las manos, ¿qué significan?

El informe de la Policía del Departamento Contra el Crimen Organizado también detalló otro tipo de tatuajes empleados por los criminales. Se trata de los puntos dibujados en las manos, que pueden expresar los crímenes cometidos por la persona portadora, así como el tiempo que pasó en prisión.

Un punto en la mano, significaría que la persona es carterista o descuidista; dos puntos en la mano, señalaría que la persona cometió estupro; tres puntos dibujados en la mano, sería traficante o consumidor de drogas; mientras que cuatro puntos en forma de cuadrado, podría significar o graficar las paredes de la cárcel.

En tanto que cinco puntos, cuatro en cada esquina y uno en el centro, graficarían a la persona dentro de una prisión y el tiempo que lleva encerrada. También con cinco puntos en dos líneas cruzadas, en forma de equis, sería el significado de homicidio, y si hay cinco puntos encerrados en medio del cruce de las líneas, sería un jefe de grupo.