Video: un detenido por robar cables en un condominio en San Lorenzo

Según el relato del oficial Juan Gabriel Giménez de la Comisaría 65 de Calle’i, la víctima se percató recién a la mañana del domingo que le faltaban varias pertenencias que estaban dentro del su auto, por lo cual realizó la denuncia.

Lo identificaron con el CCTV

Luego de un trabajo de patrulla y gracias a las grabaciones del circuito cerrado, pudieron identificar a Juan Ángel Rotela Díaz cómo supuesto responsable del hecho. El mismo contaba con arresto domiciliario.

El caso se elevó al Ministerio Público y la Agente Fiscal de la Unidad N.º 7, Patricia Riveros ordenó la detención del mismo.

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En imágenes de circuito cerrado se puede observar el momento en que el sospechoso trepa el portón de acceso al estacionamiento del condominio y una vez adentro, revisa los vehículos estacionados.

En esa búsqueda, descubre que uno de ellos no estaba bloqueado. Es así que aprovechó la situación para llevarse una riñonera con dinero en efectivo, documentos y varios metros de cable.

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La víctima es un electricista y lo sustraído forma parte de su equipo de trabajo. De hecho, uno de los elementos que ayudó a confirmar que se trataba del autor, fue la factura de esa compra que se encontraba en poder en poder del ahora detenido.

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