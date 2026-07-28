Millonario asalto en Fernando de la Mora: hallan automóvil usado por delincuentes para escapar

Dos delincuentes a bordo de una motocicleta concretaron un millonario asalto a mano armada sobre la calle 10 de Julio casi Río Ypané, en la ciudad de Fernando de la Mora. Las víctimas fueron dos empleados de una estación de servicio que transportaban la recaudación en el interior de una camioneta Toyota Noah.

Según detalló el comisario Ismael Guerrero, jefe de la Comisaría Segunda Central, el atraco ocurrió alrededor de las 11:40 del lunes, cuando las víctimas aguardaban la luz verde del semáforo. En ese momento, los delincuentes se aproximaron en una motocicleta oscura; uno de ellos descendió, rompió el vidrio del vehículo y se apoderó de una mochila que contenía más de G. 80 millones en efectivo.

Intervención policial e intercambio de disparos

Un agente policial de civil que transitaba por la zona presenció el asalto e intervino de inmediato. Ante la reacción del uniformado, uno de los criminales descendió de la motocicleta y abordó un automóvil Subaru Impreza de color granate (bordó) para emprender la huida junto con su cómplice, iniciándose una persecución en la que se registraron disparos.

Durante el escape, el automóvil sospechoso sufrió abolladuras en la parte frontal y recibió al menos un impacto de bala a la altura de la puerta del acompañante.

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Hallazgo del vehículo en un taller de chapería

Mediante el análisis de cámaras de seguridad y labores de inteligencia, la Policía y personal del Departamento de Investigaciones de Central ubicaron el automóvil Subaru Impreza (con chapa AAA4400) dentro del taller de chapería y pintura en Fernando de la Mora.

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El encargado del establecimiento relató a los intervinientes que dos hombres llegaron al local solicitando un presupuesto para reparar el paragolpes delantero. Tras dejar la llave y la documentación del vehículo, ambos se retiraron a bordo de un automóvil Toyota Auris de color blanco.

Poco después de que los hombres abandonaran el taller, llegó al lugar una mujer de cutis blanco y cabello rubio, de entre 40 y 45 años, a bordo del mismo Toyota Auris blanco. La sospechosa descendió, abrió una de las puertas del Subaru, sustrajo una mochila con diseños infantiles y huyó rápidamente del sitio.

Evidencias recogidas y una posible pista

Con autorización del encargado, la Policía inspeccionó el automóvil e incautó varios elementos vinculados al hecho:

Un casco negro y un pasamontañas de color bordó

Un par de guantes antiestáticos, un quepis y un destornillador

miembro de una conocida familia vinculada a causas judiciales e identificado en crónicas policiales por investigaciones de robo agravado y asociación criminal en el departamento Central Una mochila, un bolso con pertenencias personales, una tarjeta fúnebre y una factura a nombre de Khalil Gilbran Martínez Vera y Aragón e identificado en crónicas policiales por investigaciones de robo agravado y asociación criminal en el departamento Central

El fiscal Carlos Acuña fue informado sobre el procedimiento y las evidencias. Peritos de la Dirección de Criminalística levantaron evidencias en el taller y dispusieron el traslado del vehículo incautado a la Comisaría Segunda a disposición de la Fiscalía. La Policía asegura tener pistas firmes sobre la identidad de los autores.

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