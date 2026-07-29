Caleta con dinamita en gel y detonantes en asentamiento desalojado en Yasy Cañy

Esa misma tarde la comitiva policial que ingresó a la zona en busca de criminales fugitivos, la mayoría de ellos con órdenes de captura por invasión de propiedad y depredación de reservas naturales, también intervino el asentamiento Edilson Mercado, donde los ocupantes igualmente abrieron fuego contra los uniformados con armas automáticas antes de huir hacia una zona boscosa.

Tanto el asentamiento Sanabria Cué como Edilson Mercado son colindantes y ocupan una extensa área de una propiedad invadida en el distrito de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú.

En la mañana de hoy, empleados de los propietarios legales de aquellas tierras acompañados de efectivos de varias unidades de la Policía Nacional ingresaron para verificar los asentamientos que fueron abandonados por los ocupantes ilegales tras el procedimiento del domingo 12 de julio pasado.

Preocupante hallazgo en Yasy Cañy

Durante uno de los recorridos efectuados en un área boscosa, los funcionarios y uniformados encontraron un tambor de color azul semienterrado, en cuyo interior había dos mochilas. Una, de color negro, contenía un frasco de leche en polvo totalmente herrumbrada, que a su vez tenía adentro un producto gelatinoso envuelto en hule, que luego se supo que era dinamita en gel.

En la misma mochila, también estaban guardados cables, una batería para motocicleta, un bolsita llena de clavos, una mecha de de 12x1, pólvora, todos estos elementos utilizados para la fabricación de potentes explosivos,. así como nueve proyectiles calibre 7.62 sin percutir y un adaptador con memory car de la marca Sandisk.

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En otra mochila, pero de color rojo se encontraron varios documentos, actas del Indert, un libro de color negro utilizado como registro de guardia, copias de varias cédulas, varias carpetas con documentos del inmueble en cuestión y un escrito que se cree podría ser instrucciones para la fabricación de bombas.

Había un “nido” de francotirador

Igualmente en el interior o debajo de las precarias casas abandonadas también se encontraron doce vainas servidas y percutidas calibre 5.56, también se ubicó el “nido” de un francotirador, cuyo ocupante abandonó en el lugar un equipo de largavista.

En otro sector de la propiedad recuperada se encontraron carpetas repletas de fotografías, copias de cédulas de identidad y otros papeles que al igual que las otras evidencias serán remitidas a para ser sometidas a peritaje.