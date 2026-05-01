Video: reportan ataques de presuntos campesinos armados en Yasy Cañy

Osmar Tamay, encargado de la estancia Agro Briogranos, manifestó que el jueves último cuatro hombres armados impidieron que las máquinas pudieran trabajar. El momento fue captado a través de un dron que permitió visualizar a dos personas apuntando y disparando hacia el personal.

“Ellos nos disparan a matar, no es jugando con nosotros”, relató Tamay, quien identificó a estas personas como Rubén Coronel Velázquez y Aldo Solís. Señaló que había otras personas más cuyas identidades desconoce, pero advirtió que el grupo se está expandiendo.

Tamay ya había sido víctima de amedrentamientos meses atrás y hasta un intento de secuestro, atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que tiempo después terminó por llevarse al sojero Almir de Brum.

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Esta vez son señalados supuestos campesinos que, según el relato de este trabajador, llegan al punto de disparar por más de media hora contra el establecimiento que administra.

Contó que tras los últimos episodios, agentes de la Policía llegaron hasta el lugar para realizar un relevamiento de datos e intentar rodear a los delincuentes, pero también fueron repelidos a tiros.

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Trabajador está amenazado

En una zona que debería estar resguardada por fuerzas de seguridad tras el secuestro de Almir de Brum, los productores y pobladores se encuentran bajo el acecho de delincuentes. Tamay, quien en reiteradas ocasiones manifestó que su vida está en riesgo, comentó que nuevamente recibió amenazas.

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“Ahora mismo yo recibí amenaza de que se están juntando 30 hombres armados para llegar acá en mi local para intentar matarme y quemar todo lo que hay acá”, alertó el trabajador.