Ocupantes de asentamiento se enfrentaron a tiros con la Policía cerca de comisaría atacada

Durante la operación ejecutada en la tarde del domingo 12 de julio por efectivos de la Dirección de Inteligencia con apoyo de grupos tácticos y a bordo de vehículos blindados, fueron detenidas dos personas identificadas como Benjamín González Romero (29), oriundo de la ciudad de Yby Pyta, con antecedentes por violencia familiar y transgresión a la ley de armas, quien sufrió una herida en la pierna; y Agustina Mercedes Espínola Solis (26), con antecedentes por invasión de inmueble ajeno.

Igualmente, los agentes que participaron del violento operativo confirmaron la incautación de varias armas de fuego entre las que se encuentra un fusil calibre punto 30 con 4 cartuchos en la recámara, un fusil Colt calibre 5.56 con un cargador y cinco cartuchos vivos, una escopeta calibre 12, un aparato celular, uniformes camuflados y trampas conocidas como “cazabobos”.

El director general de Inteligencia de la Policía, comisario general Luis Bazán, confirmó que agentes a su cargo fueron alertados sobre la presencia de unas 20 personas con órdenes de captura por invasión de inmuebles y deforestación en el asentamiento Edilson Mercado.

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El dato señalaba que los sospechosos se reunían todo los días domingos en el lugar, donde prácticamente el ingreso de los organismos de seguridad estaba prohibida y cualquier tipo de comerciantes incluyendo distribuidores de bebidas y comidas que se acercan a la zona terminal desplumados.

Con la ayuda de algunos informantes, los agentes de Inteligencia confirmaron la presencia de varios fugitivos por lo que rápidamente armaron un operativo con el apoyo de vehículos blindados y atropellaron el asentamiento.

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Cuando los ocupantes del asentamiento se percataron de la llegada de los uniformados se replegaron detrás de unas casas precarias y abrieron fuego contra los miembros de la comitiva, lo que generó un feroz tiroteo en el sitio.

En la huida González fue herido y terminó preso al igual que la mujer. En tanto que estudios de balísticas confirmaron que las armas incautadas en el operativo ya fueron utilizadas en varios ataques e invasiones a propiedades de la misma zona.

Todo fue filmado con drones

Todo el procedimiento fue filmado por la Policía con el uso de drones, las imágenes muestran cómo los autodenominados campesinos disparaban a discreción contra los miembros de la comitiva policial.

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Nueve días después en la noche del martes 21 de julio un grupo criminal armado, supuestos miembros del EPP atacaron el Puesto Policial Número 4 de la colonia Naranjito, distante a unos 70 kilómetros del asentamiento Edilson Mercado, que terminó en la muerte de dos policías y un civil. Otro uniformado resultó herido, pero sobrevivió al atentado que redujo a cenizas la unidad policial.