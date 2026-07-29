Fernando de la Mora: recuperan martillo hidráulico robado y detienen a dos hombres

Un martillo demoledor hidráulico, valuado en aproximadamente G. 20.000.000, fue recuperado por agentes de la Comisaría 2ª Central de Fernando de la Mora luego de haber sido hurtado de una obra vial sobre la avenida Avelino Martínez. El supuesto autor fue detenido junto con el presunto reducidor, quien habría adquirido la herramienta por apenas G. 20.000.

El procedimiento se realizó el martes, tras una rápida intervención policial apoyada en imágenes de cámaras de circuito cerrado que permitieron reconstruir el recorrido del sospechoso.

Lea más: Video: un detenido por robar cables en un condominio en San Lorenzo

El robo quedó registrado en cámaras

El oficial Manuel Báez explicó que el hecho ocurrió en un sector de obras ubicado sobre Avelino Martínez y Humaitá. Según el guardia del lugar, el sospechoso aprovechó un descuido para desprender el martillo hidráulico de la manguera a la que estaba conectado y abandonó el sitio cargándolo sobre la espalda.

“Detrás de las cámaras vimos cómo una persona llevaba el martillete cargado en la espalda”, relató el uniformado, quien destacó que la herramienta pesa cerca de 100 kilogramos.

Con las imágenes proporcionadas por los responsables de la obra, los agentes realizaron un rastrillaje por la zona hasta localizar al presunto autor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Fernando de la Mora: Le robó el automóvil a su tía, intentó escapar y terminó detenido

Lo vendió por una suma irrisoria

Durante el procedimiento, el sospechoso indicó el lugar donde había dejado la herramienta. La Policía llegó hasta una vivienda donde una mujer confirmó que el martillo había sido retirado por otro hombre, quien lo compró por G. 20.000.

Posteriormente, el supuesto comprador se presentó en el lugar e hizo entrega voluntaria del equipo, lo que permitió recuperar el costoso implemento utilizado en los trabajos viales.

Los aprehendidos fueron identificados como Francisco Ariel González Benítez (21), señalado como supuesto autor del hurto, y Ricardo Daniel Zarza González (58), sindicado como presunto reducidor.

Fiscalía ordenó la detención

El martillo hidráulico fue incautado como evidencia y remitido al Ministerio Público. La fiscala de turno, Otilia Aguilera, dispuso la detención preventiva de ambos hombres y su comparecencia ante la unidad fiscal.

Desde la Policía destacaron que la rápida denuncia de los responsables de la obra y el seguimiento de las cámaras de seguridad fueron determinantes para recuperar la herramienta y evitar una millonaria pérdida para la empresa encargada de los trabajos viales.