Fernando de la Mora: detienen a presunto ladrón tras robar mercaderías de una escuela

Un hombre de 27 años fue detenido por la Policía Nacional luego de ser identificado como el presunto autor de un hurto agravado ocurrido en la Escuela Gregoria Molinas de Saldívar, en la zona sur de Fernando de la Mora. El sospechoso cuenta con antecedentes penales y habría sustraído mercaderías de la cantina por un valor aproximado de G. 1 millón.

La aprehensión se produjo tras un operativo policial iniciado a partir de la denuncia de la directora de la institución educativa y del análisis de imágenes captadas por cámaras de circuito cerrado.

Lea más: Fernando de la Mora: recuperan martillo hidráulico robado y detienen a dos hombres

Cámaras fueron clave para identificar al sospechoso

El oficial Manuel Báez, de la Comisaría 2ª Central, explicó que la directora reconoció al presunto autor en las imágenes de vigilancia y dio aviso al Sistema 911.

Cuando los agentes llegaron al lugar, el sospechoso advirtió la presencia policial e intentó escapar, lo que derivó en una persecución a pie por varias cuadras hasta lograr su captura.

“La directora lo identificó en las imágenes y, al percatarse del procedimiento, comenzó a correr. Se le siguió varios metros hasta aprehenderlo”, relató el uniformado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: un detenido por robar cables en un condominio en San Lorenzo

Tiene antecedentes por hurto y otros hechos

El detenido fue identificado como Walter Luis Osvaldo Ovelar Núñez, de 27 años, domiciliado en Fernando de la Mora. Según el informe policial, registra antecedentes por transgresión a la Ley 1340/88 en los años 2021 y 2023, además de una causa por hurto agravado en 2024.

De acuerdo con la Policía, las mercaderías sustraídas no fueron recuperadas, ya que se presume que fueron comercializadas poco después del hecho.

Lea más: Fernando de la Mora: Le robó el automóvil a su tía, intentó escapar y terminó detenido

Fiscalía ordenó su detención

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado a un centro asistencial para el diagnóstico médico de rutina y posteriormente a la sede de la Comisaría 2ª para el procedimiento correspondiente.

El caso fue comunicado al fiscal de turno, Carlos Acuña, quien dispuso la detención preventiva del hombre mientras continúan las investigaciones sobre el destino de los productos robados y su eventual comercialización.