Cargamento ilegal de armas en Santa Rita: urge determinar la trazabilidad

La detención del suboficial mayor Tomás Alcides Trinidad Flecha (37), quien prestaba servicios en la subcomisaría de Acepar, departamento de Canindeyú con 20 fusiles de alto calibre, sigue generando incógnitas dentro del Ministerio del Interior.

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El viceministro de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez explicó que la investigación parte de la sospecha de que podría tratarse de un elemento que sirve al crimen organizado trasnacional.

“Las armas que se han visto son los típicos 762. Hemos visto con el señor ministro de la Senad que son armas que hasta el momento no pueden ser probadas en cuanto a su funcionalidad”, relató el excomandante de la Policía.

Las partes incautadas ayer fueron desguazadas para su destrucción, según información de la Senad y se están realizando trabajos coordinados con criminalística de la Policía Nacional para tener más detalles al respecto.

La trazabilidad

Benítez contempló la posibilidad de solicitar cooperación a nivel internacional buscando el país de origen del armamento y cuál es el uso que se le dio en ese país de origen. “Estas armas son utilizadas por la fuerza pública en diferentes partes del mundo”, puntualizó.

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Queda pendiente corroborar con los elementos de logística y de balística cuál era la funcionalidad de las mismas. “Se sospecha que podría ser enviado al Brasil por la presencia de organizaciones criminales y es muy común el tráfico de este tipo de armas”, agregó el viceministro.

El rol de Trinidad Flecha

En otro momento, se refirió al detenido Tomás Alcides Trinidad Flecha. El mismo prestaba servicios en la subcomisaría de Acepar, departamento de Canindeyú pero en el momento de su detención, se encontraba de franco.

Según Benítez, lo urgente para las autoridades es determinar el nivel de participación de este suboficial mayor; si es que formaba parte de la estructura criminal o simplemente sirvió cómo transporte a ella.

Una vez determinada esta, se procederá al escrutinio interno dentro de la Policía para determinar su sanción dentro de la fuerza pública. Y posteriormente será analizado por la justicia civil.

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