La Policía investigaba tráfico de armas pero encontró 450 kilos de droga

Este martes en Villa Hayes, la Policía Nacional encontró 450 paquetes de cocaína tipo crack que estaban ocultos con sistema un de doble fondo ubicado en la parte posterior de la carreta de un camión de gran porte.

Al respecto, el comisario Juan Monges, jefe del departamento contra el tráfico de armas de la Policía Nacional, precisó que es la primera vez que él observa en el país el uso de dos "rieles” de unos seis metros para esconder la droga, aunque este método sí se daría en otros países de la región.

Asimismo, reveló que mediante trabajos de inteligencia se tenían sospechas de que “se traficaban armas” con ese vehículo, aunque en ningún momento se había descartado la posibilidad de que también se traficaran estupefacientes.

Al momento de recibir información sobre el camión en tránsito, el operativo se trasladó hasta Pozo Colorado y tras un seguimiento, se lo interceptó 400 metros antes de llegar al puente Remanso.

Cantidad de droga incautada

Tras un aviso a la fiscala Norma Paredes, el camión fue trasladado hasta la jefatura de Villa Hayes para un “control minucioso” y mediante el uso de herramientas se pudo acceder a la zona posterior donde estaba oculta la droga.

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En total fueron 450 paquetes de “cocaína tipo crack” de un kilogramo cada uno y de esta cantidad, las dosis totales ascenderían a 2.700.000 listas para la comercialización, dosificación y consumo, según el jefe policial.

Otro punto que mencionó es que los investigadores no descartan que esta droga sea consumida “en el mercado paraguayo”, aunque también iría hacia las favelas de Brasil.

Sobre el origen sostuvo que podría ser de Bolivia, Perú u “otro punto” con un ingreso que pudo darse ya “meses atrás”.

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Camión pertenecía a particular

En el camión iban dos hermanos, Jonathan Nicolás y Jorge Antonio Villalba, quienes declararon a las autoridades que habían llevado cemento al Chaco y desconocían el cargamento ilícito.

Además, como propietaria del camión figura una mujer -cuya identidad no fue compartida-, es decir, el vehículo no está a nombre de una empresa o firma. Tras la búsqueda y verificaciones, la Policía tampoco encontró armas dentro del camión.

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